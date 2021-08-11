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ANKARA

Yeni adliye binası 2023’e yetişecek

Ankara Gölbaşı 2023 yılında yeni adliye binasına kavuşuyor. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı’ndaki yeni adliye binasını, 2023 yılında ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni adliye binası 2023’e yetişecek
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı’ndaki yeni adliye binasını, 2023 yılında ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Ankara Gölbaşı 2023 yılında yeni adliye binasına kavuşuyor. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı’ndaki yeni adliye binasını, 2023 yılında ilçeye kazandıracaklarını söyledi. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti MKYK üyesi Cem Şahin, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret etti.

  • Heyet ziyarette, Gölbaşı’na adliye binasını ihtiyacı konusunda taleplerini iletti. Yapılan görüşme neticesinde Gölbaşı Adliyesi’nin Haymana Yolu 5. Kilometresine inşa edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “Projesine hemen başlanacak olan adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı’mıza kazandırmış olacağız” dedi.
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