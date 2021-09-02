Milletimize sunarız: Yeni Anayasa 2022’nin başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu.

Bugün Yargıtay’ın bu muhteşem binasında yeni adli yılın karşılanıyor olmasını ayrıca önemli gördüğünü belirten Erdoğan, son 20 yılda adalet teşkilatının çehresini değiştiren fiziksel ve yapısal dönüşümlerin yeni bir örneğine daha burada şahitlik edildiğini söyledi.

OYNAT 02:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının darbecilere selam duran adalet temsilcilerinin elinde zulüm makinesine dönüştüğünü hep birlikte gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Adalet dağıtanların sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu mukaddes sorumluluğu millet adına taşımaktan bihaber yargı mensuplarına rastladık. Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, darbecilere, cuntacılara selam duran adalet temsilcilerinin elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini hep birlikte gördük. 12 Eylül faşizminin pervasızlığı hala aklımızdadır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat zulmüne ortak olan sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi aklımızdadır.' dedi.







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ADALET DEVLETİN VARLIĞININ SEBEBİDİR

Yeni binanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla ortaya koyacağı duruşu, temsili ve sonuçta vereceği adil kararlardır. Kiminin Hazreti Ömer’e, kiminin Hazreti Ali’ye izafe ettiği bir sözle özetleyecek olursak, ‘Devletin dini adalettir.’ Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz.”

YARGI ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

Adil davranma yükümlülüğünün her kurum ve fert için geçerli bir yükümlülük olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Mahkeme kararları elbette herkes için bağlayıcıdır. Sistemin bu şekilde işlemesi hukuk devletinin en basta gelen şartıdır ancak bir kararın bağlayıcılığı başkadır, eleştirilmesi başkadır. Demokrasilerde, hukukun ve hakkaniyetin sınırları içinde yargı kararları da eleştirilebilir, tartışılabilir, üzerinde farklı görüşler ifade edilebilir. Hayatın ve yapılan işin tabiatı gereği, yargının verdiği kararı beğenen kadar beğenmeyen de çıkabilir. Hatta yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil, tam tersine yargının gelişmesine destek olur. Bunun için yargının, kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum.”

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YENİ ANAYASAYI MİLLETİMİZE SUNARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bugüne kadar yaptıklarıyla yetinmediklerini, asıl bundan sonra yapılacaklara baktıklarını vurguladı.

“Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis’in gündemine getirecekler.” bilgisini veren Erdoğan, şöyle konuştu: ”Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Gönlümüz arzu eder ki tüm siyasi partiler olarak, Anayasa hazırlığını birlikte gerçekleştirelim. Milletimizin kahir ekseriyeti tarafından benimsenecek, iç tutarlılığı olan, ülkemizin orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılayacak, makul bir metin ortaya çıkartacağımıza inanıyoruz. Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Şayet hazırlanan bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin çıkarma imkanı ortaya çıkarsa Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ancak geçmişteki tecrübelerimiz ve halihazırda sergilenen üslup bize bu konuda çok da ümit vermiyor. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Neticeten, ülkemizde demokrasinin, hukuk devletinin, yasamanın, yürütmenin, yargının daha iyi işlemesini sağlayacak tüm reformların takipçisiyiz.”

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Yeni kampüse kavuştular

Erdoğan, törenden önce yapımı tamamlanan Güvenlik Bilimleri Fakülte ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nin açılışını yaptı. Buradaki konuşmasında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin toplam 180 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Erdoğan şu bilgileri verdi: En son teknoloji ile donatılmış bu muhteşem tesiste, 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane ve amfi, 500 öğretim üyesi kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane, 5’er adet voleybol, basketbol ve futbol sahaları ile 2 adet tenis kortu bulunmaktadır.

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Yargıtay’ın yeni hizmet binası Ahlatlıbel’de 422 bin metre kare kapalı alan olarak inşa edildi.

FETÖ’yü Balkanlar’dan da söküp atacağız

Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu’nun resmi açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı yayınlandı. Erdoğan, Sırbistan ile iş birliğinin “kazan-kazan” temelinde her alanda günden güne geliştiğini belirterek, Türk iş insanlarının Sırbistan’ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirdiğini aktardı. Erdoğan, Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapma konusunda teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti. “Sancaklı kardeşlerim sizlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma, aramızdaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic’in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşunu asla unutamayız.” ifadelerini kullanan Erdoğan, el birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacaklarının altını çizdi.

Türk ekonomisindeki büyüme trendi sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisindeki büyüme trendinin sürdüğünü söyledi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamını da değerlendirdi:

SANAYİ ÜRETİMİ 13 DEFA ARTTI

İkinci çeyrek büyüme rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etti. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte genel olarak yüzde 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Bu büyüme verisi Türkiye’nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 41 artarak bu denli güçlü bir büyümenin gelişini önden haber vermiştir. Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkatlerinizi çekiyorum.

CARİ AÇIK 30 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

İhracatımız ise ikinci çeyrekte yüzde 70 artarak 55 milyar dolarla tarihimizin en yüksek çeyreklik performansını kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ikinci çeyrekte yüzde 74,9’dan yüzde 84,5’a yükseldi. İhracatımızdaki bu başarımızla birlikte cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam salgın öncesi dönemi de geçerek son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 29 milyonu aştı.