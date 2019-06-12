Gündem Yeni askerlik düzenlemesinde yeni gelişme
POLİTİKA

​Yeni askerlik düzenlemesinde son dakika gelişmesi

Yeni askerlik düzenlemesinde yeni gelişme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın muhalefet partilerini askere alma düzenlemesine ilişkin olarak ziyaret edecek.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek.

Akar'ın, MHP grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.

AK Parti'de yeni askerlik düzenlemesi toplantısı
GÜNDEM
AK Parti'de yeni askerlik düzenlemesi toplantısı
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