Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş açıklamasında sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri ile ilgili “Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz” dedi.

İşte Mehmet Muş'un açıklamalarından satış başları:

OKULA BAŞLAMA YAŞI

Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.

Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.

ASKERLİK TEKLİFİ

Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır.