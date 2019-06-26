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Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi

Haber Merkezi Yeni Şafak,AA
Yeni askerlik sistemi resmen yürürlüğe girdi. Yeni askerlik sistemine göre, askerlik süresi 6 aya indi, bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geldi.
5 KART
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FİHRİST
  1. Kim kaç ay askerlik yapacak?
  2. Yedek subay ve yedek astsubay
  3. Bedelli askerlik
  4. Dövizle askerlik
  5. Bakayalara günlük idari para cezası

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Kim kaç ay askerlik yapacak?

Yeni askerlik sistemine göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Askerlik hizmeti de yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

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Yedek subay ve yedek astsubay

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kruumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nın ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

Yeni kanunda 'yedek astsubay' da yer alıyor. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumları mezunları ile, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

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Bedelli askerlik

TSK’nın ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

Bedelli askerler yemin etti
FOTOĞRAF 65
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Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'nda eğitim alan 2'nci dönem bedelli askerlik yükümlüleri için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
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Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 2 bin 475 bedelli asker yemin etti.
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Birliğe ilk katılan piyade er Ersoy Kılıç yaş kütüğüne plaket çaktı.
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Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelede şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.
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Pekin, yemin etmenin vatana ve bayrağa sadakatin bir göstergesi olduğunu belirterek, Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Ettiğiniz bu kutsal andın, size, ailelerinize, Türk silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. dedi.
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Temel eğitim boyunca bedelli askerlerle ilgilenen komutanlara da seslenen Pekin, şöyle konuştu:
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Atalardan yadigar Mehmetçik ruhunu evlatlarımıza sevgiyle aşıladınız. Onlara sizler Mehmetçiksiniz, kardeşsiniz dediniz. En önemlisi ise aldığınız emanetleri bugün, anne ve babalarının karşısına büyük bir gururla dimdik çıkardınız. Emek ve gayretlerinizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum.
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Ankara Kulübü Seğmenler ekibi töreni izlemeye gelenlere gösteri sundu.
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İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, 21 günlük temel eğitimini tamamlayan 669 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi.
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Törene askerlerin aileleri ve yakınları da katıldı.
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Yemin eden askerler adına birliğine ilk katılan ulaştırma er Yunus Yiğit Ezgi, yaş kütüğüne plaket çaktı.
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Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Erkan Başkanı Albay Fahrettin Arğan, konuşma yaptı.
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti
Bedelli askerler yemin etti
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.


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Dövizle askerlik

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

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Bakayalara günlük idari para cezası

Yeni düzenlemede yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak. Kendiliğinden gelenlere de her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.

Öte yandan kanunda askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda, altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile verilen idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek.

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Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi

Haber Merkezi Yeni Şafak,AA
FİHRİST

Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi

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