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POLİTİKA

​Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi​

Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi

Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, zorunlu askerlik 6 aya inecek, bedelli kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.

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Teklif askerlik sistemini tamamen değiştiriyor. Askerlik süresi kısalıyor. Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ay zorunlu askerliğin ardından isteyenler 6 ay daha maaş karşılığında askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar içinse askerlik 12 ay olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ CUMHURBAŞKANI ARTIRIP AZALTABİLECEK

NTV'nin haberine göre, yeni sistemle bedelli askerlik artık kalıcı hale gelecek. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı ücret hesaplamada esas alınan 240 bin göstergeyi iki katına kadar artırabilecek ya da yarısına kadar azaltabilecek.

Bedelli askerlikte bir ay temel eğitim süresi olacak. Her yıl 145 bin kişilik kontenjan belirlendi. Kontenjandan fazla başvuru olması halinde ise yükümlüler arasında kura çekilecek.

Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezunlarından yedek subay, iki veya üç yıl süreli okullardan mezun olanlar arasından da yedek astsubay alınabilecek .

Yedek astsubaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yükseokul mezunlarından etkin şekilde faydalanmasının sağlanması hedefleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN TEKLİFE SON ŞEKLİ VERİLDİ

Yeni askerlik sistemi uzun süre üzerinde çalışılarak hazırlandı. Yeni sistem hazırlanırken TSK’nın ihtiyaçları, sistemin sürekli hale getirilmesi, bedelli çıkacak mı? beklentisini ortadan kaldırarak ön görülebilir bir yapı oluşturulması yükümlülerin eğitim süreçlerinin etkilenmemesi insan kaynağının verimli kullanılmasına dikkat edildi.

  • Tüm seçeneklerde en az bir ay zorunlu askerlik olduğundan bütün vatandaşların temel savunma eğitim alması da sağlanacak. Bedelli askerlikte yaş sınırının kaldırılması da sistemin daha net hale gelmesini sağladı. Zorunlu askerliğin ortadan kalkmadığı yeni sistemin çok alternatifli ve karma bir modelle TSK‘nın profesyonelleşmesi sürecine de katkı sağlanması hedefleniyor.

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