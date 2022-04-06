Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı
ANKARA

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı
Arşiv

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer görevlendirilecek.

  • Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.

Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi
HAYAT
Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

İSİMLER BELİRLENDİ

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri belirlendi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle: Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden, Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel, Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu, Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu, Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel, Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol, Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar, Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun, Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel, Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın, Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay, Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı, Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu, Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez, Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk kez konuştu: 'Türkiye dünya sahnesinde giderek büyüyor'
GÜNDEM
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk kez konuştu: 'Türkiye dünya sahnesinde giderek büyüyor'

Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

​Altı yaşındaki çocuğun yürek yakan fotoğrafı.
THY güven tazeledi

THY güven tazeledi

Denetlemelerde bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı.
İstanbulda ulaşıma yüzde 40 zam

​Yeni ücret tarifeleri belli oldu.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kadirov, Putin'e en yakın isme ateş püskürdü.

​Temmuzda memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak.

​Yeşilçam'ın sansür tarihi çıktı.

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme.

​Boğaz trafiğe kapatıldı, vapur seferleri iptal edildi.

Dört yıl arayla çatıdan düşen parçalar aynı araca hasar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.