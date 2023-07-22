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Yeni dersliklere 5 milyar TL: Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor

Deprem bölgesinde okul ve derslik sayısının afet öncesine ulaşması için fiziki altyapıya 5 milyar TL harcanacak. Öğretmenler için çelik konstrüksiyondan konukevleri oluşturulacak. Betonarme yapıların tamamlanmasıyla bölge, eskisinden de fazla dersliğe sahip olacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Derslikler atölye, laboratuvarları ve ekipmanlarıyla tam donanımlı olacak.

Derslikler atölye, laboratuvarları ve ekipmanlarıyla tam donanımlı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlaması için büyük çaba harcıyor. Çalışmalarda öncelikle dersliklere yönelik mali tablo belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerin sonucuna göre, 11 ildeki okullarda fizik altyapı için 5 milyar TL harcanacak. Betonarme yapıların tamamlanmasıyla birlikte deprem öncesi derslik sayısının en az yüzde 10-15 üzerinde dersliğe sahip olunacak. Derslikler atölye, laboratuvarları ve ekipmanlarıyla tam donanımlı olacak.


ÖĞRETMEN İHTİYACI KAPANDI

Uzun vadeli bu planların yanı sıra kısa vadede de prefabrik, konteyner ya da çelik yapılarla eğitim öğretim süreci sağlıklı bir şekilde başlatılacak. Yeni atamalarla birlikte bölgedeki öğretmen ihtiyacı da kapandı. Öğretmenlerin barınma ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanacak. Kahramanmaraş’ta 200 yataklı öğretmenevi eylül ayında hizmete sunulacak. Bunun yanı sıra öğretmenler için farklı formüller üzerinde de duruluyor.


KOORDİNASYON EKİBİ KURULDU

İllerdeki pansiyonların bir kısmı öğretmenevine dönüştürülecek. Yeni inşa edilen çelik konstrüksiyon yapıların bir kısmı da yine öğretmenler için konukevi olarak kullanılacak. Mevcut durumda taşımalı eğitim belediye sınırları dışında yapılabiliyor. Ancak konteyner kentlerdeki okulların yoğunluğunu azaltmak için taşıma kapsamındaki mesafe aralığı azaltılacak. Bakanlık tarafından taşımalı eğitim için 30 kişilik bir koordinasyon ekibi kuruldu. Bu ekip bürokratik sorunları ortadan kaldırarak, işlerin hızlı yürümesini sağlayacak.


#deprem bölgesi
#derslik
#okul
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