Yeni dersliklere 5 milyar TL: Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlaması için büyük çaba harcıyor. Çalışmalarda öncelikle dersliklere yönelik mali tablo belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerin sonucuna göre, 11 ildeki okullarda fizik altyapı için 5 milyar TL harcanacak. Betonarme yapıların tamamlanmasıyla birlikte deprem öncesi derslik sayısının en az yüzde 10-15 üzerinde dersliğe sahip olunacak. Derslikler atölye, laboratuvarları ve ekipmanlarıyla tam donanımlı olacak.





ÖĞRETMEN İHTİYACI KAPANDI

Uzun vadeli bu planların yanı sıra kısa vadede de prefabrik, konteyner ya da çelik yapılarla eğitim öğretim süreci sağlıklı bir şekilde başlatılacak. Yeni atamalarla birlikte bölgedeki öğretmen ihtiyacı da kapandı. Öğretmenlerin barınma ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanacak. Kahramanmaraş’ta 200 yataklı öğretmenevi eylül ayında hizmete sunulacak. Bunun yanı sıra öğretmenler için farklı formüller üzerinde de duruluyor.





KOORDİNASYON EKİBİ KURULDU

İllerdeki pansiyonların bir kısmı öğretmenevine dönüştürülecek. Yeni inşa edilen çelik konstrüksiyon yapıların bir kısmı da yine öğretmenler için konukevi olarak kullanılacak. Mevcut durumda taşımalı eğitim belediye sınırları dışında yapılabiliyor. Ancak konteyner kentlerdeki okulların yoğunluğunu azaltmak için taşıma kapsamındaki mesafe aralığı azaltılacak. Bakanlık tarafından taşımalı eğitim için 30 kişilik bir koordinasyon ekibi kuruldu. Bu ekip bürokratik sorunları ortadan kaldırarak, işlerin hızlı yürümesini sağlayacak.



