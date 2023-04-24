Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaların 34'ü HDP, 3'ü CHP, 2'si Türkiye İşçi Partisi (TİP), birer tanesi ise Zafer Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokrat Parti (DP) milletvekiline ait.
Erdoğmuş, Özdağ, Aydeniz, Altay ve Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
Gelen fezlekeler arasında Murat Sarısaç'ın 5; Sezai Temelli, Sait Dede ve Tayip Temel'in üçer; Ümit Özdağ, Engin Altay, Nuran İmir, Pero Dundar, Murat Çepni, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Feleknas Uca, Şevin Coşkun, Ebrü Günay, Muazzez Orhan Işık ile Ahmet Şık'ın ikişer dosyası bulunuyor.
Ayrıca Ayşe Acar Başaran ve Alican Önlü hakkında ortak düzenlenen 1 fezleke daha yer alıyor.