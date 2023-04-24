Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Öncelikle sormamız gereken soru; CHP’nin, kendisine bu derece güvensiz ve toplumsal karşılığı olmayan parti ve parti liderlerine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve milletvekilliği listelerini neden açtığının sorgulanması olmalıdır. Kılıçdaroğlu CHP’sinin Alman Federal İstihbarat birimi ve yetkilileriyle PENTAGON’un ‘kazanamayacak aday’ söylemini hangi stratejik hamlelerle ekarte edip Millet Koalisyonu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı başardığını da sorgulamamız bana göre elzemdir. Zira 6’lı masa kurulurken