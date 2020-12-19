Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, kabusu yaşadı
DENİZLİ

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, kâbusu yaşadı

Denizli’de yeni eşinden şiddet görüp sığındığı eski eşi tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin kilidi kırarak açtığı işyerinde valizleriyle birlikte çıkartılan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi İHA
Genç kadını polis ekipleri kurtardı.
Genç kadını polis ekipleri kurtardı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Raziye Saruhan, yeni eşi tarafından darp edilince eski eşi Mehmet K.’ya sığındı. Eski eşine sığınan Saruhan, 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. Şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yardım çığlığı attı.

Yanında şarj aleti bulunmayan Saruhan, işyerinde saatler sonra bulduğu şarj aletini ile telefonu şarj etti. Telefonun açılmasıyla umutlanan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Eski eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı: 'Eski eşi tarafından defalarca darp edildi, ardından öldürüldü' haberlerinin bir parçası olacağız
GÜNDEM
Eski eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı: 'Eski eşi tarafından defalarca darp edildi, ardından öldürüldü' haberlerinin bir parçası olacağız

Bakırköy'de eski eşini darp edip evinin önünde ateş ettiği sanığın 26 yıl hapsi istendi
GÜNDEM
Bakırköy'de eski eşini darp edip evinin önünde ateş ettiği sanığın 26 yıl hapsi istendi

Kepenk kırarak açıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak kepenki açtı. Saatler sonra açılan kapının arkasında valizleri ile birlikte çıkan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Ekipler, alıkonulan ve sağlık durumu iyi olan kadını polis merkezine götürdü.

Eski koca böyle tehdit etti: Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar
GÜNDEM
Eski koca böyle tehdit etti: Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar


Yeni eşi de olay yerinde geldi

Eşinin alıkonulduğundan habersiz olan Ramazan Y’nin, saatlerce Saruhan’a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Saruhan’ın ısrarla çalan telefonunu açmasıyla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi. Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra konuşan Raziye Saruhan, “Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı” dedi.

Abone Ol Google News
Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Gaziantep'teki faciada ölü sayısı 9'a yükseldi.
Bu başarı filyasyon ekiplerinin...

Bu başarı filyasyon ekiplerinin...

Ev ev dolaştılar, vaka sayıları yüzde 30 düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.

Patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

​Şehir tabelalarında şaşırtan düzenleme.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​11 ay içerisinde 456 milyar liralık satış yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.