Yeni haftada hava nasıl olacak? Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Antalya'nın doğu, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 17°C
Parçalı ve bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 4°C
Az bulutlu
KONYA -5°C, 5°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
SAMSUN 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -20°C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 2°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu