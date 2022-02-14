Yeni haftada hava nasıl olacak? Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Antalya'nın doğu, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 9°C

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Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

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Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

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ANTALYA 7°C, 17°C

Parçalı ve bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 4°C

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Az bulutlu

KONYA -5°C, 5°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

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KASTAMONU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

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SAMSUN 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -20°C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

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MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 2°C, 13°C

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Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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