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Yeni hedefleri Türk camileri

FETÖ, ABD’deki Türk camilerini hedef gösteriyor. Amerikan Fox medya grubu, FETÖ firarilerinin yorumlarına dayanarak ABD’de Diyanet’e bağlı camilerin Türk istihbaratı için bilgi topladığını ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'nün yeni hedefi Türk camileri.
FETÖ'nün yeni hedefi Türk camileri.

ABD'deki FETÖ firarileri, sağ görüşleriyle bilinen Amerikan medyasına demeç vererek Amerika Diyanet Merkezi (DCA) başta olmak üzere ülkede Diyanet'e bağlı camileri hedef gösterdi. Amerikan Fox medya grubunun internet sitesinde yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016’da açılışını yaptığı DCA’nın hedef gösterilmesi dikkati çekti.

BİLGİ TOPLUYOR YALANI

Makalede birçok başarılı çalışmaya imza atan DCA başta olmak üzere ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin, Türk istihbaratı adına bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiği önü sürüldü.

İFTİRALARLA DOLU MAKALE

Türk camilerinde “Gülenciler giremez” yazılı afişlerin asıldığı iftirasında bulunan isimsiz kaynak, FETÖ mensuplarının Türk camilerinde kaçırılmaktan korktuğunu ileri sürdü. Makalede, FETÖ üyesi isimsiz gazetecinin yanı sıra uzman olarak haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarilerinin yorumlarına başvuruldu. Makalede değerlendirmelerine başvurulan isimlerden biri FETÖ firarisi Ahmet Sait Yayla oldu. Yayla, ABD’deki Türk camilerini hedef haline getirdi. Makalede, FETÖ'nün kapatılan Today's Zaman gazetesi eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un yorumlarına da yer verildi.

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