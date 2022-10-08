Gündem Yeni infaz uygulaması geliyor Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak
İZMİR

Yeni infaz uygulaması geliyor: Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak

Adalet Bakanlığı “cezasızlık” algısını bitirecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakan Bozdağ, infazın ıslah ve rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkartacak adımlar atılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni infaz uygulaması geliyor: Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak
Cezasızlık algısına son.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’de düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı’na katıldı. Yeni dönemde önemli çalışmaları Türkiye’nin gündemine getireceklerini kaydeden Bozdağ, cezasızlık algısına yol açan ceza muhakemesi uygulamalarını ve infazla ilgili konuları yeniden ele aldıklarını ifade etti. Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkartmak ve denetimli serbestliği güçlendirmek için adımlar atılacağı bilgisini verdi. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu’nun 17 yıllık uygulaması ve aksayan yönlerin masaya yatırılarak cesur adımlar atılacağını dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

SERİ VE KISA OLACAK

“Hukuk müesseselerini getirirken bizim temel amacımız, toplumumuzun adaletten olan beklentisine daha sağlıklı cevap vermek. Belki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, belki kamu davasının açılmasının ertelenmesini sistemimizden çıkarabiliriz. İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını Türkiye’ye kazandırmayı düşünüyoruz. Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Dünya örneklerine de bakıyoruz. Bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz ama yargılama sistemini değiştirerek, öyle uzun uzun yargılamalar değil, seri ve kısa sürede bitecek yeni bir usulü ortaya koymakta kararlıyız. İnfaz sisteminin sadece cezaları infaz eden bir sistem olmaktan çıkarılıp, infazın yanında ıslah eden, rehabilite eden, topluma kazandıran yeni bir sisteme dönüştürülmesinde kararlıyız.”

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