​Yeni İstanbul Barosu gün sayıyor: Vesayete hukukla cevap vereceğiz

İstanbul yeni barosunun Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Cavit Tatlı, imza toplama sürecinde sona yaklaştıklarını ifade etti. Milat Gazetesi’ne konuşan Tatlı, “İnşallah, önümüzdeki hafta yeni baroyu kuracağız. 28 Şubat’ta, baroların, ‘5’li Çete’nin ayağı gibi hareket etmesine karşı çıkan tüm hukukçulara kapımız açık” şeklinde konuştu.

HALA DARBE HAYALLERİ KURAN ÇEVRELER VAR

Kuracakları baronun adaletin, özgür düşüncenin ve şeffaf yönetimin merkezi olacağını kaydeden Cavit Tatlı şöyle devam etti: Düşünce olarak hala 28 Şubat hayali kuran ve 15 Temmuz’da gerçekleştiremedikleri darbenin üzüntüsünü yaşayan bir zihniyete dün izin vermedik bugünde izin vermeyeceğiz Vesayet odaklarına hukukla cevap vereceğiz. Bunu bilen vesayet odakları kurulmamamız için mücadele ediyorlar. Biz mücadele vermeden başarılmadığını 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da geçmişteki mücadelelerde de gördük. Bu nedenle kendi planlamamız dahilinde önümüzdeki hafta müracaatımızı yapacağız.

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TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ

Baroların hukukun merkezinde olduğunu vurgulayan Tatlı, sözlerine şöyle devam etti: Barolar insan hakları mücadelesinin yılmaz kaleleridir. Terör ise insanlara karşı en önemli saldırının adıdır. Bizler insan haklarına yönelik bu tür saldırıları yapanlar ile insan haklarının arasına en önemli kaleyi inşa etmeye geliyoruz. Terör örgütlerinin insan hakları kisvesi altında kamu kurum ve kuruluşlarını kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Barolar asli görevi olan insan hakları mücadelesinde en ön safta ve terörün karşısında olacaktır” şeklinde görüş belirtti.

VATANDAŞ İLE DEVLET ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ

Tatlı, yeni baronun, vatandaş ile devlet arasındaki çatışmayı azaltmak için bir adalet köprüsü olacağını dile getirerek çatışmayı değil, adalet, kardeşlik ve beraberlik ekseninde hakkın ve hukukun üstünlüğü için çalışacaklarını ifade etti. Tatlı, “Dünyanın vicdanı olan Anadolu’nun dünyadan öğreneceklerinden daha fazla öğretecekleri var. Bunun için kendi medeniyetimizi esas alarak tüm dünyaya sözümüzü söylememiz gerekiyor. Dünyada kayıp olan şey adalet. Bunu da oluşturacağımız Baroda en gür şekilde ifade edeceğiz” dedi.

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Siyasetin alternatifi değiliz

Yeni kurulacak baroda meslek haklarını önceleyeceklerini belirten Cavit Tatlı şöyle devam etti: Bizler yeni kurulacak baromuzda meslek haklarını önceleyeceğiz. Siyaset kurumunun alternatifi, yanında ya da karşısında değiliz. Asli görevimizi yaptığımızda hem toplum hem siyaset kurumu hem de meslektaşlarımız son derece memnun olacaklar. Zira toplumda oluşturulması gereken bir adalet kültürü var. Ve kavgayı asli görevi olarak benimseyen kişi ve kurumların yeni baro adaletin kavgasını verecek.