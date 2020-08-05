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Gündem Yeni nesil gazete Arelrepost Arel Üniversitesi dijital gazetecilik ile geleneksel medyayı harmanlıyor
EĞİTİM

Yeni nesil gazete Arelrepost: Arel Üniversitesi dijital gazetecilik ile geleneksel medyayı harmanlıyor

Arelrepost sayfalarında yer alan QR kodlar ile okuyucuların içeriğin detayına, görseline, muhatabına ya da videosuna dijital platformda erişmesini sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni nesil gazete Arelrepost.
Yeni nesil gazete Arelrepost.

İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Medya Grup bünyesinde hazırladığı ArelRepost, gazetecilik alanında önemli bir hamle yapıyor. “Gazetecilik bitiyor, internet gazeteciliği başlıyor” eleştirilerini, dijital medya ile geleneksel medyayı harmanlayarak yanıtlayan ArelRepost, ilk sayısında sayfalarına QR kodlarına yer verdi. Okuyucular haberin detayına, videosuna, görseline, ilgili birim ya da merkezine erişmek için QR kodu okutması yetiyor.

  • Öte yanda ArelRepost gelecek sayılarda öğrencilere çeşitli sürprizler hazırlıyor! Sayfalarda yer alan QR kodlar arasında, sürpriz QR kodu bulan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek.

Öğrencilere önemli çalışma alanı

ArelRepost başta iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere, tüm öğrencilerine önemli bir çalışma alanı sunuyor. Profesyonel yaşama hazırlanan öğrenciler, mezuniyet öncesi muhabir, editör, foto muhabir gibi kadrolarda görev yaparak önemli bir medya deneyimi kazanıyor. Böylece mezuniyetiyle birlikte kariyerine Arel Medya’da başlama olanağı elde eden öğrenciler, farklı basın kuruluşlarında çalışmak istediğinde rakiplerinden bir adım daha önde oluyor.

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