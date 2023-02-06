Yeni Şafak deprem bölgesine gidiyor

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Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gece saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle birlikte birçok şehirde yıkım meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.
Karagöz, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan kargo uçağına binerek arama kurtarma ekipleriyle birlikte hareket etti.