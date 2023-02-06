Yeni Şafak deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşanan depremde enkaz altında kaldığı bilgisi paylaşıldı. Peki Ahmet Eyüp Türkaslan enkazdan kurtarıldı mı, yaşıyor mu, yaralı mı?