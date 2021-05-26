Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: İslam'a tüm dünyaya hizmet ettiği için düşmanlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA tarafından Ankara ATO Congresium’da düzenlenen “1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu” ikinci gününde de devam etti. Etkinliğe Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de katıldı. Sempozyumda konuşma yapan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu, "Batı medyası, İslam'ı bilmedikleri için değil aksine İslam'ın tüm dünyaya hizmet ettiğini çok iyi bildikleri için düşmanca tavırlar takınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni @HuseyinLikoglu sempozyumun "Türk Basınında İslamofobi" temalı 4. Oturumunda konuşmalarıyla yer alacaklardır.



📆26 MAYIS 2021

🕙14.00 - 16.00#Medyaveİslamofobi #MedyaveİslamofobiSempozyumu #Medya #İslam @yenisafak pic.twitter.com/UFxdk9zl85 REKLAM May 23, 2021

"İslamafobi kanser gibi hızla yayılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı programda önemli açıklamalarda bulunmuştu. İslamofobinin kanser gibi hızla yayıldığını belirten Erdoğan, "Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların sayısız örneği vardır. Dini tercihleri ifade eden sembollere yönelik saldırılar, bizzat devletler tarafından desteklenmektedir. Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 700 artmıştır. Yine son 5 yıl içinde en büyük 5 Avrupa Birliği ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirildi. Bu İslam korkusu değil düpedüz İslam düşmanlığı. Başta Batı olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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