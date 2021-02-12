Gündem Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı Elebaşı Gülenin taktığı apoletleri söküldü
POLİTİKA

Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı: Elebaşı Gülen’in taktığı apoletleri söküldü

15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş’te ‘albay’ rütbesiyle askeri ataşe olan Serdar Atasoy, FETÖ’cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp tuğgeneral olmuştu. 2. Ordu’da ‘Harekât Başkanı’, 5 Ağustos 2020’de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapılan, FETÖ’nün ‘Cumhurbaşkanına yaver olacaklar’ listesinde de olan Atasoy'a 27 Ocak’ta gözaltı kararı verilmişti. İtirafçı olan FETÖ'cü albayın ifadesine Yeni Şafak ulaşmış, manşetine taşımıştı. Soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Atasoy'un rütbesi sökülerek er statüsüne düşürüldü.

Haber Merkezi AA
Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, 27 Ocak 2021’de gözaltına alındı.
Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, 27 Ocak 2021’de gözaltına alındı.

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.

Bu adamı kim korudu
GÜNDEM
Bu adamı kim korudu
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

Daha kaç Atasoy var?
GÜNDEM
Daha kaç Atasoy var?

Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

O mesajlar Atasoy’u yalanlıyor
GÜNDEM
O mesajlar Atasoy’u yalanlıyor

Serdar Atasoy

Mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf etmişti

Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti. Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.

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