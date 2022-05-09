Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu: Ümit Özdağ'a 'Değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormuştum artık cevap vermesine gerek kalmadı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Orakoğlu, bugünkü "Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı?" başlıklı yazısında Özdağ’ın Libya’da şehit edilen MİT görevlisini deşifre ettiğini hatırlattı.

Özdağ'ın devlete meydan okuduğunu söyleyen Orakoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kirli operasyonlar ile Batı ekseninin Türkiye’yi karıştırmak için kullandığı fonlanmış medya ve vakıflara para tedarik işlemlerini yönettiği iddia ediliyor. Türkiye’de sığınmacılar ile Türk toplumu arasına nifak-kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan fonlanmış medya ne yazık ki Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Üstelik Ümit Özdağ bu kez sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor"

REKLAM

MHP’Lİ YALÇIN'DAN ÖZDAĞ'A SERT SÖZLER

Orakoğlu, Özdağ'ın Libya’da şehit olan MİT görevlisini ifşa etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı açıklamaları hatırlattı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özdağ, İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD’deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSO ile kurduğu gizli ilişkilerin, Rant Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamalıdır.

Özdağ, ASAM bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezilerinde Mescid-i Aksa’yı mı yoksa MOSSAD’ı mı ziyaret etmiştir?

Ümit Özdağ’ın “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olup olmadığı araştırılmalı; bu sözde milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye’de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır."

REKLAM

"BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?"

Ümit Özdağ ile yıllar önce bir TV programına katıldıklarını ve ona bir soru sorduğunu anlatan Bülent Orakoğlu, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Ben size 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormuştum Siz hiç cevap vermeden yayını terk etmiştiniz. Neyi kastettiğimi anlamıştınız. O gün bu gün bu sorunun cevabını vermemiştiniz. Ama artık cevap vermenize gerek kalmadı. İçişleri Bakanı Soylu ne diyor 'İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir' Başka söze ne hacet!"

OYNAT 00:39 Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder