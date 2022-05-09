Gündem Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu Ümit Özdağa Değirmenin suyu nereden geliyor? diye sormuştum artık cevap vermesine gerek kalmadı
POLİTİKA

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu: Ümit Özdağ'a 'Değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormuştum artık cevap vermesine gerek kalmadı

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu "Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı?" başlıklı son yazısında Özdağ'a ilişkin önemli noktalara dikkat çekti. Özdağ'ın Libya’da şehit edilen MİT görevlisini deşifre ettiğini hatırlatan Orakoğlu, "Bu kez de 'Sessiz İstila' isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor" dedi. Özdağ'a yıllar önce "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sorduğunu ancak yanıt alamadığını anlatan Orakoğlu, "Artık cevap vermenize gerek kalmadı. İçişleri Bakanı Soylu ne diyor 'İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir' Başka söze ne hacet!" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu: Ümit Özdağa Değirmenin suyu nereden geliyor? diye sormuştum artık cevap vermesine gerek kalmadı
Bülent Orakoğlu

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Orakoğlu, bugünkü "Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı?" başlıklı yazısında Özdağ’ın Libya’da şehit edilen MİT görevlisini deşifre ettiğini hatırlattı.

Özdağ'ın devlete meydan okuduğunu söyleyen Orakoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kirli operasyonlar ile Batı ekseninin Türkiye’yi karıştırmak için kullandığı fonlanmış medya ve vakıflara para tedarik işlemlerini yönettiği iddia ediliyor. Türkiye’de sığınmacılar ile Türk toplumu arasına nifak-kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan fonlanmış medya ne yazık ki Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Üstelik Ümit Özdağ bu kez sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor"

MHP’Lİ YALÇIN'DAN ÖZDAĞ'A SERT SÖZLER

Orakoğlu, Özdağ'ın Libya’da şehit olan MİT görevlisini ifşa etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı açıklamaları hatırlattı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özdağ, İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD’deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSO ile kurduğu gizli ilişkilerin, Rant Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamalıdır.

Özdağ, ASAM bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezilerinde Mescid-i Aksa’yı mı yoksa MOSSAD’ı mı ziyaret etmiştir?

Ümit Özdağ’ın “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olup olmadığı araştırılmalı; bu sözde milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye’de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır."

"BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?"

Ümit Özdağ ile yıllar önce bir TV programına katıldıklarını ve ona bir soru sorduğunu anlatan Bülent Orakoğlu, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Ben size 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormuştum Siz hiç cevap vermeden yayını terk etmiştiniz. Neyi kastettiğimi anlamıştınız. O gün bu gün bu sorunun cevabını vermemiştiniz. Ama artık cevap vermenize gerek kalmadı. İçişleri Bakanı Soylu ne diyor 'İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir' Başka söze ne hacet!"

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
OYNAT 00:39
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması: Piyonları muhatap almayacağız
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması: Piyonları muhatap almayacağız
Beş bin TLye 14 ülke gezdi

Beş bin TL'ye 14 ülke gezdi

​"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım".
Üzerinden çıkan para şaşırttı

Üzerinden çıkan para şaşırttı

​Bebeğiyle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıyordu.
Rusyanın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü hava şartlarından dolayı iptal edildi

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Fotoğraflarla belgelendi: Tarihi yapılar talan edildi.

Putin 'Rusya Zafer Günü'nde konuşuyor.

​Yetkililer açıklama yaptı: Vatandaşlar panikledi.

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde
Ekonomi

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde

Kripto para piyasalarında yaşanan kriz gündem oldu. Küresel piyasalarda meydana gelen değişimin kaynağı ise ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek adına faiz artırımına girmesi ve enflasyonun seyrine göre artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesi . ABD borsaları ile korelasyon içinde olan kripto paralarda da satışlar hızlandı. Bitcoin 5 ayın dibinde işlem görüyor. Bitcoin'in neden düştüğü merak ediliyor. Bitcoin neden düşüyor son dakika kripto para piyasası çökerken yatırımcılar BTC fiyatlarının niye düştüğünü merak ediyor.
Putin: Vatanımız için savaşıyoruz
Dünya

Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekonomi

The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar

The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkelerinde ekonomik alanda artan ilişkileri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı Gücü' ifadeleri de dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.