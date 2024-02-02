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Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 75'inci bölümü yayında. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor" başlığını masaya yatırıyor.

Semih Bozkuş
21:25 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 75'inci bölümünde "Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor" başlığını masaya yatırıyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:

İbrahim Ufuk Kaynak ABD'de iç savaşın ayak seslerini anlatmıştı: Çıkar çatışması
İbrahim Ufuk Kaynak ABD'de iç savaşın ayak seslerini anlatmıştı: Çıkar çatışması

ABD Başkanı Joe Biden ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışması 25 eyalete yayıldı. ABD'de, Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen 25 eyalet, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. Ülkede federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması an meselesi haline gelirken, söz konusu olası iç savaş üç hafta önce, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in geçmişin ve bugünün nabzını tuttuğu Hafıza'da ele alınmıştı. Son zamanlarda ABD'de yaşanan gelişmelerin öngörüldüğü 71'inci bölümde Kaynak, çıkacak bir çatışmanın 'çıkar çatışması' kaynaklı olacağını ifade etmişti.

İsyanların ateşi Robert Kolej ile başladı: ABD içimize nasıl girdi?
İsyanların ateşi Robert Kolej ile başladı: ABD içimize nasıl girdi?

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın altıncı bölümünde yine tarihin tozlu sayfalarındaki kritik konular ele alınarak 'ABD içimize nasıl girdi?' konusu masaya yatırıldı. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın içimize okullar aracılığıyla girdiğini ve bunu da Robert Koleji sayesinde yaptığını ifade etti. ABD'nin geçmişini derinlemesine irdeleyen İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne vergi ödemesine de değindi. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Kaynak, Amerika'nın tarihinde vergi ödediği tek devletin Osmanlı Devleti olduğunu hatırlattı.

ABD Anadolu'da casusluk ve mandacılık için hangi çalışmaları yaptı: 465 tane Amerikan okulu vardı
ABD Anadolu'da casusluk ve mandacılık için hangi çalışmaları yaptı: 465 tane Amerikan okulu vardı

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.


#Hafıza
#Yeni Şafak
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
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