Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.