Yeni sistemi kuracak 5 kişi

AK Parti’nin kurduğu 5 uyum komisyonu arasında, Yürütmenin Yapılandırılması ve Kamu Reformu Komisyonu’na eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Seçim Mevzuatının Yeni Sistemi Göre Yapılanması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, TBMM İçtüzüğü Komisyonu’na Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ekonomik Kurumların Yeniden Yapılandırılması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkan olarak belirlendi. Ağırlıklı olarak hukukçu milletvekillerinin seçildiği komisyonların çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı danışmanları da katılacak.

AK Parti komisyonlar için Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Ahmet Sorgun, Erol Kaya ve Cevdet Yılmaz'ı belirledi.

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Taslaklar Erdoğan'a sunulacak

Hürriyet'in haberine göre; Devleti sil baştan yeniden yapılandıracak olan 5 komisyon, yapılan anayasa değişikliğini ilgili yasalara taşımanın yanısıra, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve Meclis’in çalışma düzenini tamamen değiştirecek. Komisyonlar, bu hafta çalışmaya başlayacak. Bir ay içerisinde taslak metinler ortaya çıkacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte taslaklar üzerinde ikinci bir çalışma yapılacak. Sonraki toplantılarda ise metinlere son şekli verilecek.