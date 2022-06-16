AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

'Sosyal medya yasası neden geç kaldı?' sorusunu yanıtlayan Ünal, "Dezenformasyon ve sosyal medya yasası çoğunlukla karıştırılıyor. Sosyal medya yasasını daha önce çıkarmıştık. Sosyal medya platformlarının hukuki varlığını düzenlemiştik. Platformların yasalarımızı tanıma zorunluluğunu yasal bir çerçeveye koymuştuk." dedi.

30'A YAKIN KANUNDA 40 MADDELİK DEĞİŞİKLİK

Ünal, "Biz yalnızca dezenformasyon yasasını çıkarmadık. İnternet haberciliğinin de yasal düzenlemesini 8 ay içinde hazırladık. Yaklaşık altı bakanlıkla 30'a yakın kanunda 40 maddelik bir değişiklik yaptık. Çünkü dezenformasyonla mücadelenin kitle iletişim araçlarından tutun da dijital mecralardan, sosyal medyaya kadar yapmanız gereken düzenlemeler vardır." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:58 Yeni yasayla yalan haber suç sayılacak mı? Mahir Ünal üç aşamayı tek tek açıkladı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TVNET canlı yayınında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu. Dezenformasyonun terörden daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ünal, yalan haberin suç sayılması için gereken üç şartı açıkladı. Ünal, buna en sonunda yargının karar vereceğini ifade etti. BiP'te paylaş

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Ünal, yasanın önce Dijital Mecralar Komisyonunda, şimdi Adalet Komisyonunda görüşüldüğü, önümüzdeki hafta da TBMM Komisyonu'nda görüşüleceğini belirtti.

"DEZENFORMASYON TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ"

Dezenformasyonun gerçekle yalanın birbirinden ayırt edilememe durumu olduğunu belirten Ünal, "Dezenformasyon terörden daha tehlikeli. Bir şey terör mü değil mi bunu bile ortadan kaldırabilir. Biz ilk defa dezenformasyonu bir suç olarak tanımladık. Şimdi diyecekler ki bu ifade özgürlüğünü engeller mi? Biz şöyle bir düzenleme yaptık. Dezenformasyonu 'kişilere karşı suçlar' başlığında değil 'kamu barışına karşı suçlar'başlığında ele aldık. İfade özgürlüğünü ya da haber yapmayı değil dezenformasyon eylemini tanımlayıp buna yargının karar vermesi gerektiği hükmünü koyup temyiz yolunu açıyor." dedi.

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YALAN HABER SUÇ SAYILACAK MI?

T24 isimli haber sitesinin 'Katarlı gençlere Türkiye'de ücretsiz eğitim' başlıklı yalan haberi anımsatılan Ünal, bunun suç olup olmadığına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"Sınavdan bir gün önce bu yalanın yayılması, halk arasında korku, kaygı, panik oluşturuyorsa, kamu düzenini iç ve dış güvenliği, genel sağlığı tehdit eden gerçek dışı bir bilgiyse. Ki gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Üçüncü aşamada kamu barışını bozmaya elverişliyse suç teşkil ediyor. Buna yargı karar verecek.

GÜNDEM İnternet haberciliğine ilişkin teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi: Gerçeğe aykırı bilgiyi yayana hapis cezası