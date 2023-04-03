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Yeni yaşına hastanede girdi: Konya'da depremzede Emin'in doğum günü kutlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evlerinin yıkılmasıyla babası ve ağabeyini kaybeden yedi yaşındaki Emin Derda Tatar için Konya Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

21:40 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Emin Derda Tatar için Konya Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Emin Derda Tatar için Konya Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Enkazdan kurtarılan çocuğun doğum günü Konya'da tedavi gördüğü hastanede kutlandı.

Depremin etkilediği Antakya'daki evlerinin yıkılmasıyla babası Yusuf (38) ve 8 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Emin Derda Tatar, annesi Rabia Tatar (27) ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Deprem sırasında sobanın üstündeki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Rabia Tatar'a deri nakli yapıldı. Enkazda sıkışan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasığından kesildi.

Emin Derda, annesi ve yakınlarıyla 7. yaş gününü tedavi gördüğü hastanede kutladı. Hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından hastane personeli küçük çocuğa çeşitli hediyeler verdi.



#Deprem
#Emin Derda
#Doğum Günü
1 saat önce
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