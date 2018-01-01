Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 22 yaşındaki Hatice Akçakıl, yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 20 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hatice ve eşi Ali Kemal Akçakıl ile "Yüsra Zeyneb" adı verilen bebeği, hastanede ziyaret etti. Aileye katılan yeni bireyin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyen Kaya, kucağına aldığı Yüsra Zeyneb bebeğe altın hediye etti.

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Bebek normal doğumla dünyaya geldiği için anne ve hastaneyi tebrik eden Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Anne sütü çok çok kıymetli. 'En az üç çocuk' diyeceğim ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi, nüfusumuzun daha da arttığı bir yıl olsun inşallah. Genç nüfusumuz gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Anne başına çocuk oranımız; 2,1 şu anda. Bunun artmasını diliyoruz. Türkiye'de nüfus çok daha yüksekken maalesef son zamanlarda çocuk sayısı düşmekte. Bebeğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı, sağlıklı, vatana, millete hizmet eden bir evlat eylesin. Yüsra Zeyneb'e de güzel bir ömür diliyorum."

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu sene 1 milyon 100 bin bebeğin annesine doğum yardımı yaptığına dikkati çeken Kaya, "İlk çocukta 300, ikinci çocukta 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda da 600 lira doğum yardımı yapıyoruz. İnşallah siz de ondan faydalanırsınız. Biz istiyoruz ki daha fazla bebeğimiz dünyaya gelsin, annelere ilk altını biz takmış oluyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Huzurlu, güzel bir yıl geçireceğiz. Ülkemizin çok daha fazla büyümesi için, gelişmesi için çok daha fazla çalışacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'de sezaryen doğum oranlarının en düşük olduğu hastanelerden olduğuna işaret ederek hastane yöneticilerini kutlayan Bakan Kaya, yeni politikayla birlikte normal doğum oranlarını arttıracaklarını ifade etti.

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Anne Hatice Akçakıl'ın bebek sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, Allah'tan isteyen herkese nasip etmesini ve çocuğunu kucağına aldığında çok farklı hissettiğini söylemesi üzerine, Bakan Kaya, normal doğum olduğu için bu duyguları yaşadığını, sezaryenle olması durumunda annenin ilk anları çok fazla hissedemeyeceğini kaydetti.

Baba Ali Kemal Akçakıl ise çok heyecanlı olduğunu anlatarak, Allah'tan isteyen herkese çocuk nasip etmesini diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Elazığ

Elazığ'da 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Doğum Servisi'nde, Ahmet ve Kadriye Gencer çiftinin 5'inci çocuğu saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Gencer çifti bebeklerine "Yusuf" adını verdi.

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Kentte yılın ikinci bebeği ise Yusuf bebekten 1 dakika sonra dünyaya gelen Nizamettin ve Emine Çelik çiftinin 4'üncü çocuğu oldu. Çelik çifti, 3 kilo 300 gram doğan bebeklerine "Hatice" ismini koydu.

Yusuf bebeğinin annesi Kadriye Gencer, 5'inci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "2018 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bebeğimizin de vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyorum." dedi.

Baba Ahmet Gencer ise daha önce 4 kez baba olmasına rağmen bebeği kucağına alırken heyecanlı olduğunu belirterek, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin." diye konuştu.

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Hatice bebeğinin annesi Emine Çelik'de 4'üncü kez bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Baba Nizamettin Çelik ise yeni yılın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak, "Yeni yılda 4'üncü çocuğumuz, kız çocuğu oldu. Daha önce 3 çocuğum vardı, 2 erkek, 1 kız. Şimdi 2 erkek 2 de kız oldu. Rabb'im vatana, millete hayırlı bir evlat eylesin, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Mersin

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne 23.10'da başvuran Süleyman-Hülya Dündar çiftinin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocukları oldu.

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İsmini Mehmet Emin koydukları 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu.

Anne Hülya Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği ocak ayının ilk haftası beklediklerini ancak yeni yılın ilk bebeği olması nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastane görevlilerine teşekkür eden Dündar, "Yeni yılın ilk bebeği bizim bebeğimiz oldu. Çok heyecanlandım. Ben sezaryen istiyordum ancak sağ olsun görevliler normal doğuma ikna ettiler ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdim. İlk bebeğim yeni yılın ilk çocuğu oldu." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

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Siirt

Siirt'te 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesinde Çayan ve Yakup Ay çiftçinin 2'nci çocuğu, saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.

Batman

Batman Valisi Ahmet Deniz, yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2017 yılının en son doğan bebeği Bahar-Gökhan Güvenmiş çiftinin, 30 dakika sonra yeni yılın ilk bebeği ise İbrahim-Müyaser Atsan çiftinin doğan bebeği oldu.

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Hastaneye gelen Vali Deniz, aileleri tebrik ederek, bebeklere çeyrek altın hediye etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Deniz, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Barış ve kardeşlik içerisinde, sorunsuz, sıkıntısız bir yıl olsun istiyoruz. İlk ve son bebeklerimizi ziyaret ettik. Biri kız diğer erkek iki çocuk dünyaya geldi. Rabbim onlara uzun ömürler versin. Huzur olunca her şey daha güzel oluyor. 2018 yılı 2017 yılından inşallah daha huzurlu olacak. Huzur olunca da herkes mutlu olacak. Tüm çabamız halkımızın huzur ve güvenliği için." diye konuştu.

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Vali Deniz daha sonra hastane personelinin de yeni yılını kutladı.

Samsun

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.

Demircan, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaretinde doğum yapan annelere hediyeler verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Demircan, doğum yapmış anneleri ve dünyaya yeni gelmiş bebekleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 2018 yılının 2017'den daha güzel geçmesi temennisine bulunan Demircan, "Bütün ülkemiz için İslam alemi ve dünya için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Halkımıza da 2017'nin sona ermesi ile 2018'in önümüzde daha büyük umutlar yeşermesine vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle halkımın yeni yılını tebrik ediyorum. Burada dünyaya gelen ve pek çok yerde şu anda dünyaya gelen bebeklerimize de hoşgeldiniz diyoruz." diye konuştu.

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Öte yandan Demircan'ın ziyareti sırasında hastaneye gelen iki kadın, çocuklarının uyuşturucudan zarar gördüğünü belirterek bakanla görüşmek istedi. Yetkililerle görüşen kadınların bakandan uyuşturucu konusunda yardım istediği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Demircan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ankara

Başkentte, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Alperen Kaan" adı verildi.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen doğumla Asuman ve Yunus Uzuncakara çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. "Alperen Kaan" adı verilen erkek bebek, 3 kilo 540 gram doğdu.

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Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Alperen Kaan bebeğin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtığını bildirerek, "İnşallah vatana millete hayırlı ve sağlıklı bir evlat olarak büyür, güzel bir eğitim alır. Biz her zaman için bebeğimizi takip edeceğiz." dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Üstün, anne Asuman Uzuncakara'nın da gayet sağlıklı olduğunu ve doğumdan sonra bebeğine anne sütünü verdiğini ifade etti.

Anne Uzuncakara, üçüncü çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.

Farklı duygular yaşadığını belirten Yunus Uzuncakara da çocuğunun vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.

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Başhekim Prof. Dr. Üstün, bebeğe altın hediye etti.

Diyarbakır

Diyarbakır’da 2018 yılının ilk bebeği, Suriyeli Selma ve Ahmet Muhammed çiftinin “Halit” isimli bebeği oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Selma Muhammed, 00.00'da normal doğumla 2 kilo 800 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeğe "Halit" ismini verdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Sait Avar, doğan yılın ilk bebeği "Halit"e çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti.

Avar, bebeğin ailenin beşinci çocuğu olduğunu ifade ederek, "İsmini Halit koydular. Allah bağışlasın. 2018 yılının bütün İslam alemine özellikle komşumuz Suriye'ye huzur getirmesini niyaz ediyorum. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın, düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.

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Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki Suriyeli anne Muhammed, "Beş yıldır Türkiye’deyiz. Halep’ten geldik. 2018 yılında Suriye’deki savaşın sona ermesi için dua ediyoruz. Huzur, barış ve muhabbet olan bir yıl olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi'ni de ziyaret eden Avar, çalışanların yeni yılını kutladı.

Denizli

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 2018 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Zeybekci, Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ni ziyaret ederek, yılın ilk bebeklerine altın taktı ve hediyeler verdi.

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Ziyaretin ardından hastanede kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yılın, insanlara sağlık, bereket getirmesini dileyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Yeni yılın ilk dakikalarında Denizli Devlet Hastanesinde doğan bebeklerin aileleriyle mutluluklarını paylaştık. Burada 5 tane bebeğimiz dünyaya geldi. Ailelerine, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün Türkiye'miz 2018'de güzellik getiren haberlerle mutlu olsun. Hep böyle güzelliklerin müjdelendiği haberleri insanlarımız hep alsın inşallah. 2017 yılı acısıyla, tatlısıyla geride kaldı. 2017'de bütün insanlık ve islam alemi yaşadığı acıları tekrar yaşamasın. Yaşanan olumsuzluklar bir daha yaşanmasın ve akan göz yaşları, akan masumların kanları da inşallah 2018 de akmasın."

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Türkiye'nin 2017 yılında ekonomi başta olmak üzere bir çok alanda destansı başarılar elde ettiğini dile getiren Zeybekci, "İhanetin hesabı sorulmaya devam ederken, ülkemiz büyüme, dış ticaret, ihracat ve istihdamda başarılar elde etti. Bu gece itibarıyla bizim için diğer önemli olan da ihracattaki 2014'teki 157,6 milyar dolarlık hedef aşılacak mı aşılmayacak mı? O günkü avro, dolar kuru ve altınla ilgili etkileri eklediğimiz zaman bu sene yakalamamız halinde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık ekstra bir performans göstermiş olacağız. 2018'deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 170'li rakamlara ulaşmak istiyoruz. Onu da inşallah bu ülkenin özel sektörü, üretimi, ihracatı, akıl ve alın teriyle yakalayacağız" diye konuştu.

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Ziyarette Bakan Zeybekci'ye Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

Malatya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 2018 yılının ilk bebeği ile 2017 yılının son bebeklerine "hoş geldin" ziyareti yaptı.

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü'ndeki Kadın ve Çocuk Hastanesinde, 2018 yılının ilk bebeği ile 2017 yılının son bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret etti.

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Dünyaya yeni gelen bebeklere hediyelerini veren, ailelerini tebrik eden Çalık, 2018'in Türkiye ve ümmet için barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Çalık, "2018'in ilk bebeğini ziyaret ettik, hastanemizde 10 bebek dünyaya gözlerini açtı. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, sağlıktaki memnuniyet Türkiye ortalamasında yüzde 76'lara ulaştı. Malatya'daki memnuniyet oranı yüzde 96. Bundan sonra bu hizmeti daha iyi mekanlarda sunacaklar. 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesinin temelini attık." diye konuştu.

Öznur Çalık, 2018'de Ortadoğu'daki kan ve gözyaşının dinmesini temenni etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 2018'in Türkiye ve dünyaya barış getirmesini dileyerek, "2018'e merhaba diyen bebeklere ve ailelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk." dedi.