Yeni Zelanda üç yıl içinde Nauru gözaltı merkezindeki 450 sığınmacıyı alacak

Taksici trafiği durdurup E-5'in ortasında kalan köpeği aracına alarak kurtardı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sol şeritte köpek olduğunu fark eden sürücüler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Yolda ilerleyen bir otobüs sürücüsü şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatırken, önündeki taksi şoförü ise inerek köpeği taksiye aldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.