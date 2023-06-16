Yenice çileği verimi ile yüzleri güldürdü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde örtü altında ve tarlada yetiştirilen çileğin hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde açık ve kapalı alanda yapılan çilek yetiştiriciliğinden yaklaşık 35 bin ton ürün elde ediliyor. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızısı rengiyle büyük beğeni topluyor. Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde sera altında ve tarlada çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (53), "15 yıldan bu yana çilek üreticiliği yapıyorum. Şu anda 10 dönüm çileğim var. Kilosunu 40 TL’den satıyorum. Aromasıyla ve tadıyla diğer bölgelere göre daha güzel olduğu için pazarlamada pek sıkıntı yaşamıyorum” dedi.