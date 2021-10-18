Yeniden İstanbul Barosu başkanı seçilen Durakoğlu DHKP-C üyeleri için çağrı yapmıştı
Terör örgütü üyeleriyle ilgili yaptıkları destek çağrılarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Barosu’nun başkanı, yeniden Mehmet Durakoğlu oldu. Durakoğlu, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısında bulunmuştu.
Avukatların bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlar olan barolar, sık sık terörle gündeme geliyor. Onlardan biri olan İstanbul Barosu, yeni yönetimini belirlemek için seçime gitti.
YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Toplam 131 sandığın kurulduğu merkezde, İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukat oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu, seçimi yeniden kazandı.
DHKP-C'LİLER İÇİN ÇAĞRI
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımlamıştı.
Baro üyelerine ve hukuk camiasına "Onlara kayıtsız kalmayalım" diyerek seslenmişti.
DHKP-C'LİNİN POSTERİ ASILDI
DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan Timtik için İstanbul Barosu önünde eylem düzenlenmişti. Timtik'in posteri de İstanbul Barosu binasına asılmıştı.