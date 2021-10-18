Gündem Yeniden İstanbul Barosu başkanı seçilen Durakoğlu DHKP-C üyeleri için çağrı yapmıştı
İSTANBUL

Yeniden İstanbul Barosu başkanı seçilen Durakoğlu DHKP-C üyeleri için çağrı yapmıştı

Terör örgütü üyeleriyle ilgili yaptıkları destek çağrılarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Barosu’nun başkanı, yeniden Mehmet Durakoğlu oldu. Durakoğlu, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısında bulunmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniden İstanbul Barosu başkanı seçilen Durakoğlu DHKP-C üyeleri için çağrı yapmıştı
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu

Avukatların bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlar olan barolar, sık sık terörle gündeme geliyor. Onlardan biri olan İstanbul Barosu, yeni yönetimini belirlemek için seçime gitti.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Toplam 131 sandığın kurulduğu merkezde, İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukat oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu, seçimi yeniden kazandı.

DHKP-C'LİLER İÇİN ÇAĞRI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımlamıştı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'nun paylaşımı.
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'nun paylaşımı.

Baro üyelerine ve hukuk camiasına "Onlara kayıtsız kalmayalım" diyerek seslenmişti.

DHKP-C'LİNİN POSTERİ ASILDI

DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan Timtik için İstanbul Barosu önünde eylem düzenlenmişti. Timtik'in posteri de İstanbul Barosu binasına asılmıştı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Kanal İstanbul suçtur
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Kanal İstanbul suçtur

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce
OYNAT 01:51
DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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