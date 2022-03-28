Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıkladı: Havuz sistemini geri getireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi. Erbakan, partisinin Ankara 2. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardıma muhtaç olduğunu savundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın paylaştığı veriler üzerinden Türkiye’deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, verilerin Türkiye’de insanların yaşadığı geçim sıkıntılarını ortaya koyduğunu ileri sürdü.
Yaşananların temel sebebinin “faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarımı ve israf” olduğunu iddia eden Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getire-ceklerini kaydetti. Kongrede il başkanlığı için tek aday olan İsmail Baykal, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı seçildi.