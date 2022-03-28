Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıkladı Havuz sistemini geri getireceğiz
ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıkladı: Havuz sistemini geri getireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıkladı: Havuz sistemini geri getireceğiz
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi. Erbakan, partisinin Ankara 2. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardıma muhtaç olduğunu savundu.

Fatih Erbakan'dan muhalefete 'parlamenter sistem' tepkisi: Sanki bütün dertlere deva olacak
OYNAT 00:43
Fatih Erbakan'dan muhalefete 'parlamenter sistem' tepkisi: Sanki bütün dertlere deva olacak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gümüşhane'de konuştu.

'Melese sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir.' sözleriyle muhalefet partilerinin 'parlamenter sistem' taleplerini eleştiren Erbakan, 'İşte görüyorsunuz, gece gündüz tutturmuşlar, 'Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem.' diye. Sanki bütün dertlere deva olacakmış gibi. Siz önce millet zihniyetiyle gelmezseniz, siz Milli Görüş zihniyetiyle gelmezseniz, hangi sistemi getirirseniz getirin, milletin derdine derman olmanız mümkün olmaz.

Daha önce gelip işbaşına bu ülkeyi düze çıkardıklarına dair ellerinde bir referans var mı? İş bitirme belgeleri var mı? Hayır. Tam tersine pek çoğu daha önce gelmişler ve iş batırma belgeleri var. Gelmişler, bakanlık yapmışlar, başbakanlık yapmışlar, iktidar ortağı olmuşlar, iktidar olmuşlar ama milletin derdine derman olamamışlar.' dedi.

DENK BÜTÇE VURGUSU

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın paylaştığı veriler üzerinden Türkiye’deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, verilerin Türkiye’de insanların yaşadığı geçim sıkıntılarını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Yaşananların temel sebebinin “faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarımı ve israf” olduğunu iddia eden Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getire-ceklerini kaydetti. Kongrede il başkanlığı için tek aday olan İsmail Baykal, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı seçildi.

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