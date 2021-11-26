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ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Eski sisteme dönmeye gerek yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbakan, parlamenter sisteme dair de “Eski sisteme dönelim, hem başbakan olsun hem cumhurbaşkanı olsun yine parlamenter sisteme dönelim, çok gerekli olduğunu düşünmüyoruz.” diye konuştu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Eski sisteme dönmeye gerek yok ​
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün medya temsilcileriyle bir araya geldi. Erbakan, “İktidarın elinde güçlü bir argüman var. Karşı tarafa geçen kim olursa olsun, ne kadar güzel projelerde ortaya koysa sonuçta ‘Sen HDP’nin, CHP’nin kayığına bindin.’ Orada HDP var CHP var. Orada yer alan Saadet Partisi çok zarar gördü sıkıntı çekti ve halen de çekiyor. Biz bunu arazide görüyoruz” dedi. Erbakan, parlamenter sisteme dair de “Eski sisteme dönelim, hem başbakan olsun hem cumhurbaşkanı olsun yine parlamenter sisteme dönelim, çok gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz de değil. Çünkü sistemler sonuçta bir araçtır” açıklaması yaptı.

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