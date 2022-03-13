Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu doyuracağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Bursa İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Mevcut Başkan Murat Kolancı, tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Dr. Fatih Erbakan, partililere seslendi.

Adil bir dünya hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Erbakan, "Bizlere davamıza ve insanlığa hizmet etmeyi nasip eden, bizlere 7 milyar insanın kurtuluşu için bu kutlu yolculuğa çıkmayı nasip eden, yola çıkmış olan bu kutlu kervanın yolcuları olmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz" ifadesini kullandı.

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DHA

Erbakan, faiz ödemeleri ve denk bütçe konularına çokça önem verdiklerinin altını çizdi.

Erbakan, "Bu ülkeyi tam 100 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan ülke haline getirecek, sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu biz doyuracağız. Ar-ge ve teknoloji altyapımızı güçlendireceğiz. Teknokentlere, araştırma merkezlerine, üniversitelere ve TÜBİTAK'a yeni teşvikler yapılacak, özellikle kodlama ve aynı zamanda yazılım, savunma sanayisi teknolojileri, enerji üretim teknolojileri ve sağlık teknolojileri alanında çok iyi atılımlar yapılacak" dedi.

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