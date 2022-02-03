Yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ'ye geçit yok

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeniden toparlanma arayışında olan FETÖ’cülere geçit vermiyor.

TEM polisi, daha önce gözaltına aldığı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişletti. Ayrıca örgütsel faaliyetleri finanse eden şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde de örgüt mensupları arasındaki yazışmalara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 10 şüphelinin örgütün güncel finans ve eğitim yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6’sı kıskıvrak yakalanırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

GÜNDEM FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

GÜNDEM Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı