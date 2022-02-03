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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ'ye geçit yok

Ankara Emniyeti, yeniden toparlanma arayışında olan FETÖ’nün güncel finans ve eğitim yapılanmasına darbe vurdu. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6’sı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yeniden toparlanmaya çalışan FETÖye geçit yok - Ankara haberleri
Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeniden toparlanma arayışında olan FETÖ’cülere geçit vermiyor.

TEM polisi, daha önce gözaltına aldığı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişletti. Ayrıca örgütsel faaliyetleri finanse eden şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde de örgüt mensupları arasındaki yazışmalara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 10 şüphelinin örgütün güncel finans ve eğitim yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6’sı kıskıvrak yakalanırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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