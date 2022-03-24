Yeniden yargılanan FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Başkanı, ilk yargılamada sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırıldığını, temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, "cezada üst sınırın belirlenmesinde yanılgıya düşüldüğü" gerekçesiyle kararı esastan bozduğunu bildirdi.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapılacağını belirten Mahkeme Başkanı, buna ilişkin sanık ve avukatına savunma yapmaları için söz verdi.

Yargıtayın ilamına uyulmasını talep eden sanık Çoban, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Çoban, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İddianameden

İddianameye göre, Mehmet Şirin Çoban, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulundu. Bu birimde "A vasfı"nda yer alan Çoban'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

İlk yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "nitelikli dolandırıcılıktan" 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Çoban, ayrıca 430 bin 100 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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