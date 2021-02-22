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EĞİTİM

Yenidoğu Eğitim Teknoloji Zirvesi başlıyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na bağlı Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın bu yıl 2.’sini düzenleyeceği Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ 2021), “Eğitimde Güncelleme: Rota Yeniden Oluşturuluyor” sloganıyla 27 Şubat 2021 tarihinde alanında uzman birçok ismin katılımıyla online olarak gerçekleşecek.

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Yetz 2021 başlıyor.
Yetz 2021 başlıyor.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na bağlı Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın bu yıl 2.’sini düzenleyeceği Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ 2021), “Eğitimde Güncelleme: Rota Yeniden Oluşturuluyor” sloganıyla 27 Şubat 2021 tarihinde alanında uzman birçok ismin katılımıyla online olarak gerçekleşecek.

ROTA YENİDEN OLUŞTURULACAK

Bugünün şartlarını aşarak eğitime daha gerçekçi, daha doğru bir rota çizmek ve eğitimin niteliğini artırarak geleceğe emin adımlarla yürümek amacıyla düzenlenecek zirvede birbirinden farklı konular ele alınarak eğitimde rota yeniden oluşturulacak.

BİRÇOK İSİM BİR ARAYA GELECEK

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un açılış konuşmaları ile başlayacak zirvede, alanında uzman psikolog ve eğitimcilerin webinarları ve atölyeleri olacak. Kayıtları devam eden Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi eğitim camiasından birçok ismi bir araya getirecek.

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