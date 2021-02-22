Yenidoğu Eğitim Teknoloji Zirvesi başlıyor

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Aksaray Valisi Aydoğdu uyardı: Turuncu listede olmaya devam edersek normalleşemeyiz

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs vaka sayısında turuncu listede olduklarını ve tedbirleri uyulmadığı takdirde normalleşmenin çok zor olacağını söyledi. Vali Aydoğdu, "Bizim tespit ettiğimiz akşam komşu oturmaları çok sık devam ediyor. Hafta sonları istisnaların dışında olan vatandaşlarımız kısıtlamalara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın kurallara uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığı ile ilgili tespitlerimiz var" dedi.