Gündem Yenikapıdaki evde bakım hizmet araçları kayboldu
POLİTİKA

Yenikapı’daki ‘evde bakım’ hizmet araçları kayboldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘israf’ gerekçesiyle Yenikapı’ya park edilen hizmet araçları, bir bir ortalıktan kayboluyor. Önceki gün Yenikapı’dan çıkarılarak göreve gönderilen kamyonetlerin ardından, bugün de ‘evde bakım’ hizmet araçları yerlerinde bulunamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım hizmet aracı
Evde bakım hizmet aracı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1717 adet makam aracı olduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu’nun, Yenikapı’ya çektirdiği hizmet araçları bir bir kayboluyor. Önceki gün alandaki çok sayıda kamyonet ve derin donduruculu hizmet aracı, alandan çıkarılmıştı. Edinilen bilgiye göre o araçlar, Yenikapı’ya çekildikleri süre içinde aksayan işlerin sürdürülmesi için göreve gönderildi.

Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu
GÜNDEM
Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu

Yenikapı şovunun 3. gününde yeni bir gelişme yaşandı. Giriş kapısının hemen sol tarafında yer alan, 2. sıradaki evde bakım hizmeti araçları yerinde olmadığı görüldü. Basın mensuplarının, araçlara ilişkin sorularını bölgedeki yetkililer cevapsız bıraktı.

5 Eylül 2019 tarihinde evde bakım hizmeti araçları, Yenikapı alanında görüntülenmişti.

5 Eylül 2015 tarihinde çekilmiş evde bakım hizmet aracı
Evde bakım araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
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