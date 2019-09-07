Yenikapı’daki ‘evde bakım’ hizmet araçları kayboldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1717 adet makam aracı olduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu’nun, Yenikapı’ya çektirdiği hizmet araçları bir bir kayboluyor. Önceki gün alandaki çok sayıda kamyonet ve derin donduruculu hizmet aracı, alandan çıkarılmıştı. Edinilen bilgiye göre o araçlar, Yenikapı’ya çekildikleri süre içinde aksayan işlerin sürdürülmesi için göreve gönderildi.

GÜNDEM Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu

Yenikapı şovunun 3. gününde yeni bir gelişme yaşandı. Giriş kapısının hemen sol tarafında yer alan, 2. sıradaki evde bakım hizmeti araçları yerinde olmadığı görüldü. Basın mensuplarının, araçlara ilişkin sorularını bölgedeki yetkililer cevapsız bıraktı.

5 Eylül 2019 tarihinde evde bakım hizmeti araçları, Yenikapı alanında görüntülenmişti.