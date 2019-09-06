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POLİTİKA

Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘israf’ iddiasıyla Yenikapı meydanına çektirilen araçlardan, aralarında derin donduruculu kamyonun da olduğu çok sayıda kamyonet bugün kayıplara karıştı. Araçların, biriken işler dolayısıyla göreve gönderildiği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki farklı karede Yenikapı.
İki farklı karede Yenikapı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı meydanına çektirdi.

5 Eylül (dün) tarihinde çekilen kare.

Derin donduruculu kamyon, ilaçlama kamyoneti, altyapı hizmetlerinde kullanılan kamyonetlerin de alana park edilmesi çalışmaları durma noktasına getirdi.

5 Eylül 2019 tarihinde yenişafak.com haber merkezi tarafından görüntülenen o araçlar, 6 Eylül 2019 tarihinde kayboldu.

5 Eylül 2019 (dün) tarihinde çekilen karede kamyonet ve soğutuculu kamyon görülüyor.

6 Eylül 2019 (bugün) tarihinde çekilen karede kamyon ve kamyonetlerin yeri boş.

Havadan alınan görüntülerde yerlerinin boş kaldığı belirlenirken, park edilmeleri dolayısıyla aksayan işlerin devamı için göreve gönderildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • yenisafak.com'a konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, söz konusu araçların göreve gönderildiği iddiasını doğrulayarak "Ortaya attıkları gibi 1717 tane makam aracı bulamayınca hizmet araçlarını meydana topladılar. İşler aksayınca da geri göndermeye başladılar. Bugün saat 13.00'da kamyonetlerin ve kamyonun geri çekildiği bilgisini aldık" dedi.

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