Gündem Yenikapıdaki makam aracı sorulan Aksu Gündemimiz şuan farklı
POLİTİKA

Yenikapı’daki makam aracı sorulan Aksu: Gündemimiz şuan farklı

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Yenikapı’daki hizmet araçlarının arasına makam otomobili çekilen İBB Başkanvekili CHP’li Aksu, konuyla ilgili soruları geçiştirdi. Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına “Gündemimiz şuan farklı” cevabını verdi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Aksu'nun aracı Yenikapı'da.
Hüseyin Aksu'nun aracı Yenikapı'da.

Ekrem İmamoğlu’nun şehir dışında olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Hüseyin Aksu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı duruşmaya katıldı.

"Bana tahsis edildi"

Burada basın mensuplarının yenişafak.com haber merkezinin özel haberiyle ilgili “Yenikapı’ya ‘israf’ adı altında çekilen hizmet araçlarının arasında sizin de makam otomobiliniz var. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" cevabını verdi. Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar"” diyerek topu belediyeye attı.

Aksu'ya tahsis edilen araç böyle görüntülenmişti.

Aksu'nun aracı Yenikapı'da objektiflere yakalandı.
  • Ne olmuştu?
  • Aksu’ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracı da Hüseyin Aksu’nun hizmetine sunuldu.
  • O araç, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Yenikapı meydanına çektirdiği hizmet araçlarının arasında objektiflere yakalandı.

  • İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
    GÜNDEM
    İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

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