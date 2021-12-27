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İSTANBUL

Yer Esenyurt: Görevliler hırsızı havada yakaladı

Esenyurt’ta bulunan lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Yer Esenyurt: Görevliler hırsızı havada yakaladı
Hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.

Olay, akşam saat 18.00’da Esenyurt, Güzelyurt mahallesinde bulunan lüks site de gerçekleşti. İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı.

Hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.
Hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.
  • Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.
Hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan hırsızın site bariyerlerinden atlarken o esnada kapı önünde duran vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik görevlilerine teslim edildiği görülüyor. Yakalanan şahıs siten güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

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