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Yer İstanbul: İçi döviz dolu kasayı yerde sürükleyerek çaldılar

Yer İstanbul: İçi döviz dolu kasayı yerde sürükleyerek çaldılar

10:145/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
DHA
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Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te bir işyerine girerek yaklaşık 4 milyon TL değerindeki döviz bulunan kasayı çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, kasayı yerde sürükleyerek dışarı çıkardıkları görüldü.

İstanbul Fatih'te bir işyerine girerek, içinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yerde sürükleyip çaldılar

Olay 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.'yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları böyle görüntülendi

Şüphelilerin işyerinden kasayı çaldıkları anlar, işyerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde işyerine giren şüphelilerin bir süre arama yaptıktan sonra ofis kısmında kasayı bulmaları ve sürükleyerek işyerinden çıkardıkları kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek kaçtıkları anlar yer alıyor.


#İstanbul
#Fatih
#hırsızılık

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