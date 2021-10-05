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YEREL GÜNDEM

Yer sorunu yaşayan öğrencileri Siirt Belediyesi misafir etmeye devam ediyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla Siirt’te gelen ancak kalacak yurt ve ev sorunu yaşayan öğrencilerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yer sorunu yaşayan öğrencileri Siirt Belediyesi misafir etmeye devam ediyor
Siirt Belediyesi

KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, yer sorunu yaşayan ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerine, Siirt Belediyesi el uzattı. Öğrenciler, Belediye tarafından yurt ve misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 24 Eylül-4-Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 338 öğrenci başvuruda bulundu.

Başvuru yapan 121’i kız, 47’si erkek öğrenci olmak üzere toplamda 168 öğrenci kentteki çeşitli yurtlara ve misafirhanelere yerleştirildi. Belediyeye başvuru yapan toplam 338 öğrenciden 170 öğrenci önümüzdeki gönlerde şehrimize geleceklerdir.

Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerimizi, yurt ve misafirhanelere geçici bir süreyle misafir etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğini inşa edecek öğrenci kardeşlerimize Belediye olarak, yurt ve barınma konusunda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Öğrenciler başvurularını; Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, 0535 016 05 44 numaralı Whatsapp hattı ve 444 56 25 numaralı iletişim hatları üzerinden yapabilecek.
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