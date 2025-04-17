Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerde buldukları bin 250 doları sahibine ulaştırdılar: "Kardeşlerime minnettarım"

Yerde buldukları bin 250 doları sahibine ulaştırdılar: "Kardeşlerime minnettarım"

10:1217/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kadın, PTT şubesinde yerde buldukları bin 250 doları, memurların yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kadın, PTT şubesinde yerde buldukları bin 250 doları, memurların yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kadın, PTT şubesinde yerde buldukları bin 250 doları, memurların yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Kerim Caner, e-devlet şifresi almak için ilçedeki PTT şubesine gitti. İşlemlerini tamamlayarak şubeden ayrılan Caner, o esnada cebindeki bin 250 doları düşürdü. Kısa bir süre sonra aynı şubeye gelen 2 kadın, yerde buldukları parayı PTT veznesine teslim etti.


"Parayı yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım"


Paranın sahibi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, yaşlı adama ulaşarak parasını teslim etti. Parayı alan Caner, "Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.


Öte yandan Kerim Caner'in parayı düşürme ve iki vatandaşın parayı fark edip yetkililere teslim etme anları ise şubenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



#şanlıurfa
#siverek
#dolar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 23.000 TL maaş 24.000 TL promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için Temmuz ek zam tablosu...