Yerde buldukları bin 250 doları sahibine ulaştırdılar: "Kardeşlerime minnettarım"





Edinilen bilgiye göre, Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Kerim Caner, e-devlet şifresi almak için ilçedeki PTT şubesine gitti. İşlemlerini tamamlayarak şubeden ayrılan Caner, o esnada cebindeki bin 250 doları düşürdü. Kısa bir süre sonra aynı şubeye gelen 2 kadın, yerde buldukları parayı PTT veznesine teslim etti.





"Parayı yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım"





Paranın sahibi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, yaşlı adama ulaşarak parasını teslim etti. Parayı alan Caner, "Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.





Öte yandan Kerim Caner'in parayı düşürme ve iki vatandaşın parayı fark edip yetkililere teslim etme anları ise şubenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.







