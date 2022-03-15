Yerde bulunca hemen yuttu: Murat bebek hastanelik oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesaj: İslamofobi veba salgını gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na videomesaj gönderdi. İslam düşmanlığının her geçen gün daha fazla arttığına dikkat çeken Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.