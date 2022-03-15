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BURSA

Yerde bulunca hemen yuttu: Murat bebek hastanelik oldu

Bursa’da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. Paraların dışkı yoluyla çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

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Haber Merkezi DHA
Yerde bulunca hemen yuttu: Murat bebek hastanelik oldu
Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.

Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı.

AMBULANSI ARADI

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek.

Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

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