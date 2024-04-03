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Yerel seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası ABD'de yayınlandı

Yurt dışında, Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarına olan ilgiyi ölçmek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri, 8 bin 597 iletiyle ilk sırada yer aldı.

11:38 - 3/04/2024 Çarşamba
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Aylarca süren çalışmaların ardından geçtiğimiz pazar yapılan yerel seçimler, gündemdeki yerini koruyor.


Sonuçlar tartışılmaya devam ederken, seçimler sadece ülke sınırları içerisinde konuşulmadı.


Seçimin dünya basınında yansımaları incelendi


MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP, seçimin yansımalarını derledi.


Bu kapsamda açıklanan verilere göre, yerel seçim sonuçlarının yurt dışındaki internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına da yansıdığı görüldü.



İlk sırada ABD var


Seçimin sonuçlandığı günden itibaren incelenen, İngilizce içerikli dijital medya sonuçlarında, özellikle bazı ülkelerin öne çıktığı dikkat çekti.


Seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlandı.


Seçimlere yoğun ilgi


ABD’de yaşayan sosyal medya kullanıcıları ve ABD’de yayın yapan internet siteleri, Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla yakından ilgilendi.


Yerel seçim sonuçlarına ilişkin dijital medyada öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu:

- Amerika Birleşik Devletleri (8 bin 597 ileti)


- Birleşik Krallık (776 ileti)


- Hindistan (665 ileti)


- Fransa (602 ileti)


- Kanada (593 ileti)


- Pakistan (556 ileti)


- Almanya (303 ileti)


- Hollanda (233 ileti)


- İtalya (191 ileti)


- Yunanistan (166 ileti)


Türkiye dışında 15 bini aşkım yorum aldı


Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, yurt dışında dijital medyada toplam 15 bin 500 yansıma oldu.


En fazla yansımaya ulaşan mecra ise Twitter (X) oldu. Sonuçların, 11 bin 800’ü sosyal medya kullanıcılarının Twitter hesaplarından paylaştığı yorumları içerdi.


En fazla yorumlanan parti


Partiler arası rekabete dönüşen yerel seçimlerde, yurt dışında dijital medya içeriklerine yansıyan sonuçlara göre, AK Parti ve CHP aynı oranlarda yer buldu.


AK Parti ile ilgili içerikler 4 bin 123 iken, CHP ile ilgili içerikler 4 bin 83 adet oldu. Yanı sıra, Yeniden Refah Partisi’nden bahsedilen 20 içerik, İYİ Parti’den bahsedilen 18 içerik yayınlandı.


Adı en fazla geçen siyasetçi: Cumhurbaşkanı Erdoğan


Ayrıca, tüm sonuçlar arasında en fazla adı geçen siyasetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ile ilgili 12 bin 400 içerik yayınlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bin 11 içerik yayınlandı.


İstanbul sonuçlarına yoğun ilgi


Yerel seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul ile ilgili 7 bin 25, Ankara ile ilgili 4 bin 800 içerik yayınlandı.


Adaylar arasında ise en fazla konuşulan siyasetçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.


İmamoğlu 3 bin 900 sonuçta, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 1000 sonuçta yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir hastalığı' vurgusuyla yerel seçim değerlendirmesi: Ya toparlarız ya da buz misali eririz

AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine hayat pahalılığının ve enflasyonun neden olduğuna vurgu yaptı. ‘Kibir hastalığı' vurgusuyla özeleştiride de bulunan Erdoğan, hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız” dedi.

#Yerel seçim
#ABD
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