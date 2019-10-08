Gündem Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan İYİ Parti firmalara ödemediği borçlar nedeniyle icralık oldu
POLİTİKA

Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan İYİ Parti firmalara ödemediği borçlar nedeniyle icralık oldu

Yerel seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyen İYİ Parti hiçbir büyükşehir ve il belediyesi kazanamazken sadece 20'ye yakın ilçe ve belde belediyesi kazandı. Partinin seçim kampanyası sürecinde teşkilatlarının büyük borçlar altına girdiği ve firmalara ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Erzurum İl Başkanlığı'nın ödemediği 47 bin liralık borç nedeniyle partiye icra takibi başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde hiç bir il belediyesi alamayan İYİ Parti teşkilatlarının borç batağında olduğu öğrenildi. İYİ Parti'ye Erzurum’dan gelen haber ile son durum gözler önüne serildi. İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı icralık oldu. Partiye firmalara tarafından icra takibi başlatıldı.

REKLAM KAMPANYALARININ BORÇLARI ÖDENMEDİ

  • İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın yerel seçimlerde gerçekleştirdiği reklam kampanyalarında sahadaki çalışmalarla ilgili ücretlerin ilgili firmalara ödenmediği ve icranın da bu nedenden ötürü kaynaklandığı belirtildi.

İYİ Parti'ye gönderilen icra takibi

İYİ Parti'ye gönderilen icra takibi

İCRAYA VERİLDİ

Erzurum 4. İcra Müdürlüğü’ne yansıyan olayda ilgili firmanın alacağı olan 47 bin 506 TL’nin ödenmediği gerekçesiyle İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın icraya verildiği belirlendi.

İYİ Parti'nin icralık olduğu borç göstergesi.

İYİ Parti'nin icralık olduğu borç göstergesi.

İYİ Parti'ye gönderilen icra takibi
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