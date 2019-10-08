Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan İYİ Parti firmalara ödemediği borçlar nedeniyle icralık oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde hiç bir il belediyesi alamayan İYİ Parti teşkilatlarının borç batağında olduğu öğrenildi. İYİ Parti'ye Erzurum’dan gelen haber ile son durum gözler önüne serildi. İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı icralık oldu. Partiye firmalara tarafından icra takibi başlatıldı.
REKLAM KAMPANYALARININ BORÇLARI ÖDENMEDİ
- İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın yerel seçimlerde gerçekleştirdiği reklam kampanyalarında sahadaki çalışmalarla ilgili ücretlerin ilgili firmalara ödenmediği ve icranın da bu nedenden ötürü kaynaklandığı belirtildi.
İCRAYA VERİLDİ
Erzurum 4. İcra Müdürlüğü’ne yansıyan olayda ilgili firmanın alacağı olan 47 bin 506 TL’nin ödenmediği gerekçesiyle İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın icraya verildiği belirlendi.