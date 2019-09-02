Gündem Yerel yönetime yeni ayar
POLİTİKA

Yerel yönetime yeni ayar

AK Parti, bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin daha etkin çalışması ve aksayan yönlerin düzeltilmesi için uğraş verirken bir yandan da yerel yönetimleri yeni sisteme uyumlu hale getirmek üzere proje yürütüyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı yeni Belediye Yasası, Meclis açıldıktan sonra gündeme getirilecek. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılacağı yasa kapsamında belediye çalışmaları daha verimli ve etkin kılınacak. İcra gücü artırılacak yerel yönetimler yeni yetki ve görevlere kavuşacak.

Merkezin görev alanında olan bazı işler, yerele devredilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelip ayrılmasının da atılacak adımlar arasında bulunduğu belirtiliyor. Bir AK Parti kaynağı, taslağa ilişkin şu yorumu yaptı: “Belediyelerin, yerel yönetimlerin çok daha güçlü olması lazım. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor.”

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