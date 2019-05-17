Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yerel yönetimler kolları sıvadı AK belediyeler mercek altında
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

AK Parti belediyeleri mercek altına alıyor

Yerel yönetimler kolları sıvadı: AK belediyeler mercek altında

31 Mart sonrası seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti bu kez eğitim toplantılarına başlıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti logo
AK Parti logo

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinasyonunda Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’nın startı veriliyor. Yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanları toplanacak ve eğitime alınacak.

Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

Bölge toplantılarında geçmişte başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak.

Belediye Başkanlarına Eğitim Verilecek

Geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi planlanıyor. Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak. Ayrıca belediye başkanlarına halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyet ile ayrılması konusunda da gerekli mesajlar verilecek. Sosyal belediyecilik de toplantılarda masaya yatırılacak.

Geniş Katılımlı Olacak

İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.

Belediyeler Raporlanacak

Yerel Yönetimler Başkanlığı yılda iki kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlayacak. Hazırlanan bu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Anlık Takip

Belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Projelerin zamanında hayata geçirilmesi konusunda başkanlara zaman zaman uyarılarda bulunacak. Bu raporlamayla belediyeler arasındaki hizmet rekabetinin artacağı düşüncesiyle performans yükselişlerinin sağlanması bekleniyor.

REKLAM

Cumhur İttifak Ruhu

Eğitimlerde AK Parti Belediyelerine, Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket etmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakına zarar verecek her hangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek.

Başarı Hikâyesi Devam Edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK belediyeciliğin, Türkiye ve dünyada bir yerel yönetimler başarısı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu başarının temelinde Kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufku yer alıyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri gibi birçok şehrimiz 94 ruhu ile buluştuktan sonra altyapısı, üstyapısı tamamlanmış ve yaşanabilir şehirler haline gelmiştir.” dedi.

Özhaseki, “Bu başarı hikâyesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarımıza Temmuz ayından itibaren başlayacak yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanlarını toplayarak ve eğitime alacağız.” diye konuştu.

Tüm engeller kalksın

Tüm engeller kalksın

​ABD'nin çelik kararına Türkiye'den ilk açıklama.
Makam araçlarıelektrikli olsun

Makam araçları
elektrikli olsun

Belediye Başkanlarına 'düşük emisyon' çağrısı.
Biletler tükendi

Biletler tükendi

Bayram tatili için 10 bin ek sefer düzenlenecek.
Eğitim<br>sistemi değişiyor

Eğitim
sistemi değişiyor

Bakanlık yeni modelin uygulanacağı tarihi açıkladı.
15 yıl sonra ilk

15 yıl sonra ilk

Haberi duyan ​Keban Barajı'nın kıyısına koştu.
Salyangoz<br>zehri dehşeti

Salyangoz
zehri dehşeti

​İstanbul'daki olayda bir köpek telef oldu, 2 köpeğin tedavisi sürüyor.
Zammı beğenmedi<br>tazminatından oldu

Zammı beğenmedi
tazminatından oldu

Yargıtay, farklı maaş verilebileceğine hükmetti.

İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

Cebelülarûs dağının eteklerinde kurulan ilim ve sanat merkezi.
En değerlisi <br>belli oldu

En değerlisi
belli oldu

​Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü değişti.
Yılın sadece<br>1 ayı yapıyorlar

Yılın sadece
1 ayı yapıyorlar

​Ege'nin 'Ramazan hediyesi' raflarda yerini aldı.
Ücretleri kesilmeyecek

Ücretleri kesilmeyecek

​Ara tatillerle ilgili merak edilen detaylar belli oldu.
Trump'tan bir iyi<br>bir de kötü haber

Trump'tan bir iyi
bir de kötü haber

​Türkiye'ye yönelik gelişmenin detaylarını açıkladı.
Deneme <br>amaçlı kuruldu

Deneme
amaçlı kuruldu

Ordu'da üretilip Japonya'ya ihraç ediliyor.
TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

​İstanbul ve Bursa'da 97 şüpheli hakkında gözaltı.
100 bin TL<br>maaş verecek

100 bin TL
maaş verecek

​Çok sayıda kişiyi işe almak için Türkiye geliyorlar.
Botlara<br>füze yüklendi

Botlara
füze yüklendi

​ABD'yi alarma geçirdiği iddia edilen görüntüler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.