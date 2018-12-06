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Yerel yönetimlere kadın eli

Emine Erdoğan, AK Parti hareketinin kadınları hayatın asli unsuru olarak değerlendirdiğini söyledi. Kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını güçlü biçimde desteklediklerini vurgulayan Emine Erdoğan. “Kadın duyarlılığının, zevkinin yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü” dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen programa katıldı. AK Parti’nin vizyonunun “Kadın dostu bir parti” nitelemesinden çok öte olduğun ifade eden Emine Erdoğan, “Kadınları hayatın asli unsuru olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye’nin, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlandığını hatırlatan Emine Erdoğan, “Kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde destekliyoruz. Kadın duyarlılığının, zevkinin yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz.” dedi.

TARİHİ REFERANSLARDAN GÜÇ ALIYORUZ

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu özel günün, Türkiye için bir milat olduğunu belirterek bugünün, dünyanın bütün coğrafyalarında çatışmaların, savaşların ortasındaki kadınlar için de bir milat olmasını diledi. AK Parti’nin 5 milyona ulaşan kadın üyesiyle kadınları siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif biçimde dahil eden yegane hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Erkek ve kadını bir bütünün iki parçası olarak gören bu hareket, tarihi referanslardan da güç alır. Çünkü biliyoruz ki Türk kadını, dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Bu millet Kurtuluş Savaşı’nı kadın erkek omuz omuza kazanmış bir millettir. Daha da gerilere gidersek, eşi Mekke’nin sayılı tüccarlarından olan bir Peygamber’in takipçisidir”

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KÖKLÜ ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR

Anneliğin özel bir ihtimam gerektirdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, “Bu özel dönemi, kadınları toplumsal hayatta geri bırakmayacak şartlarla yeniden düzenlemeliyiz. Kadınları kariyer ve annelik arasında tercih yapmak zorunda bırakmamalıyız.” dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’de kadınlar adına güzel gelişmeler olurken, mazlum coğrafyalarda kadınların hayatını iki kat zorlaştıran durumlar yaşandığını, savaşlar ve çatışmaların önce kadınları ve çocukları vurduğunu söyledi. Küresel anlamda kadınların konumunu yükseltecek reçetelerin, buralar için yetmediğine işaret eden Emine Erdoğan, “Yeni bir bakışla, daha köklü çözümler üretmek gerekiyor. Önce insan için çalışırsak insanlık yükselirken kadın da zaten yükselecektir.” diye konuştu.

Dayanışmayı şehirlere taşıyın

Emine Erdoğan, Türkiye 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde desteklediklerini vurguladı. Kadınlara yerel seçimlerde büyük görevler düştüğünü kaydeden Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Parti kademelerinin her noktasında kadınlarımız olmalı. Türkiye’nin ihtiyaçlarını ilmek ilmek örmeliyiz. Kadın duyarlılığının, zevkinin yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz. Kültür, sanat ve çevre konuları, yeni dönemin esas meseleleridir. Her geçen gün güçlenen kadın kollarımız, artık çok daha donanımlı kadınlardan oluşuyor. Bu yolun bütün emektarlarına şükran borçluyuz.” Emine Erdoğan, programda, il kadın kolları başkanlarına, “Selamlarımızı ve burada oluşan dayanışma ruhunu şehirlerinize taşıyın.” ricasında bulunarak “31 Mart akşamı inşallah bir zaferi daha hep birlikte kutlayalım.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Zehra Zümrüt Selçuk

Öncü rol oynamayı sürdüreceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümünde, kadın milletvekilleri, muhtarlar, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Misakı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, deftere yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: “Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde, öncü rol olmayı sürdüreceğiz. Kadınlarımız toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aileyi ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz”

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