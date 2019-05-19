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Gündem Yerli Düşünce Derneği Kırım Tatar Türkleri sürgününü ve 19 Mayısın 100 yıl dönümünü andı
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POLİTİKA

Yerli Düşünce Derneği Kırım Tatar Türkleri sürgününü ve 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümünü andı

Yerli Düşünce Derneği Kırım Tatar Türklerinin Sovyet Rusya zulmüyle 18 Mayıs 1944’te vatanlarından sürgün edilişinin 75. yıldönümü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100.yılı sebebiyle anma programı düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu
Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu 18 Mayıs 1944 tarihinin Kırım Tatar Türklerinin sürgün edilmesinin 75. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları ifade etti:

”Sovyet Rusya diktatörü Stalin'in emriyle Ahıskalı Türkler gibi, Sovyetler Birliğine ihanet suçlaması ile vatanlarından sürülen Kırım Tatar Türkleri o sırada binlerce erkeği ile Hitler Almanyası’na karşı Sovyet ordularında savaş veriyordu. Kırım Tatar Türklerinin sürgünü tıpkı Ahıskalı Türkler gibi 2. Dünya Savaşının sonuna gelindiğinde, 18 Mayıs 1944 yılında, 423 bin Tatar Türkü’nün bir gün içinde evlerinden zorla çıkartılması ile gerçekleşti. Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün edilen Kırım Tatar Türklerinin yarısına yakını yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybederek şehit oldu.Sürgün sırasında unuttukları Arabat köyü Tatar Türklerini ise bir gemiye doldurulup bilinçli bir şekilde denizin ortasında gemiyi batırarak tamamını katlettiler”dedi.

“Sözde Ermeni soykırımı iftiracısı ülkelerin hükümetlerinden bu gerçek soykırımların hesabını sormalarını bekleriz”

Yalçın Topçu ”söz konusu Türkiye olunca Asala terör örgütünün hezeyanı olan, sözde Ermeni soykırımı iftirasını meclislerinde iç siyaset malzemesi yapan tarih bilmez, iftiracı, sözde demokrasi ve insan hakları havarisi, güya dost ve müttefik olduğumuz ülkelerin hükümetlerinden Abhaz-Çerkes, Kırım ve Ahıska Türklerine uygulanan soykırımları, Cezayir ve Ruanda’yı, Libya ve Etiyopya’yı, Herero ve Namalar ile Yahudilere yapılan soykırımları, Hiroşima ve Nagazaki’yi, daha dün Srebrenitsa ve Karabağ-Hocalı’yı, bugün de Irak, Suriye, Afganistan, Arakan, Doğu Türkistan’ı hatırlatırız, bu vahşetlerin ve gerçek soykırımların hesabını sormalarını bekleriz. Kırım Tatar Türklerine uygulanan katliam, vahşet, soykırım ve sürgününün 75. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, unutmuyor ve unutturmuyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.Türk-İslam dünyasının ve Kırım Tatar Türklerinin birliği, dirliği ve esenliği daim olsun. Rabbim, medeniyet coğrafyamızdaki ve diğer coğrafyalardaki mazlum ve mağdurların güvenli limanı, sığınağı adeta bugünlerdeki Medine’si olan Türkiye’mizi de korusun ve yüceltsin”dedi

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"Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla kutluyoruz"

Sözlerine 19 Mayıs Bayramının önemine ve 100. yıldönümü olduğuna da vurgu yaparak devam eden Topçu ”büyük Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yediden yetmişe birlikte taşıdığı istiklal harbimizin meşalesini 100 yıl önce 19 Mayıs’ta Samsun’da yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs'ı milletçe daha farklı bir heyecanla kutluyoruz. Aziz Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun” diyerek sözlerine son verdi.

Yoğun katılımın olduğu programa Topçu’nun yanı sıra Yerli Düşünce Derneği yönetimi, Ankara’da eğitim gören Türk-İslam dünyasından öğrenci temsilcileri de katıldı.

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