Yerli ve milli görüntüleme cihazı jandarmanın eli kolu oldu

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Isı ve kemik tespiti yapan cihazlar sayesinde ekipler enkazdaki depremzedelerin yerini nokta atışı tespit edebiliyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrası yerli savunma teknolojileri hasarlı binalarda güvenlik güçlerinin arama-kurtarma faaliyetlerine kolaylık sağlıyor.
İçinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın da olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri; depremde yıkılan binalarda teknik arama/tarama ve kurtarma faaliyetlerine envanterinde bulunan Yer Altı Görüntüleme Cihazlarının RF Sinyalleme özelliğiyle hız kazandırıyor.
Jandarma; Yer Altı Görüntüleme Cihazlarındaki RF Sinyalleme özelliğiyle göçük altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeleri vücut ısısına göre tespit edebiliyor.
Jandarma'nın deprem bölgesinde elinde 50 adet yer altı termal görüntüleme cihazının olduğu kaydedildi.