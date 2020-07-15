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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
KOCAELİ AKTÜEL

Yerli ve milli hobimiz: İnşaatı izlemek isteyenler için pencere açtılar

Kocaeli İzmit'te inşaat izlemeyi sevenler için ilginç bir uygulama başlatıldı. Bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların içeriyi rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu. Meraklılar gelip geçerken büyük bir keyifle çalışmaları izliyor. Bölge sakinlerinden Göksel Tamer, “Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Meraklı vatandaşlar, yoldan geçerken pencere önünde durup inşaatı izliyor.
Meraklı vatandaşlar, yoldan geçerken pencere önünde durup inşaatı izliyor.

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu.

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"Gayet esprili olmuş"

Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.
İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Orayı televizyon gibi yapmışlar. Çok esprili olmuş. Aslında tüm şantiyelere böyle yapabilirler. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir” dedi.

İnşaat işçisi yürekleri ağza getirdi
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İnşaat işçisi yürekleri ağza getirdi
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta cambaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi.



Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, “Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel, hoş olmuş. Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz.” diye konuştu.

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