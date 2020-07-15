Yerli ve milli hobimiz: İnşaatı izlemek isteyenler için pencere açtılar

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu.

GÜNDEM Arnavutköy'de inanılmaz olay: İnşaattan bir şey düştü sandı, gerçek güvenlik kamerasını izleyince ortaya çıktı

"Gayet esprili olmuş"

Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.

İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Orayı televizyon gibi yapmışlar. Çok esprili olmuş. Aslında tüm şantiyelere böyle yapabilirler. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir” dedi.

OYNAT 02:16 İnşaat işçisi yürekleri ağza getirdi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta cambaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, “Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel, hoş olmuş. Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz.” diye konuştu.