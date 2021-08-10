Gündem Yeşil vatanın korunmasına Mehmetçikten büyük katkı
ANKARA

'Yeşil vatan'ın korunmasına Mehmetçik'ten büyük katkı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, bir karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de "yeşil vatan"ın korunmasında görev aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Göktürk uyduları görüntüleriyle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesine katkı sağladı.

Haber Merkezi AA
Yeşil vatanın korunmasına Mehmetçikten büyük katkı
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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.

"Yeşil vatan"ın korunmasında, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışmalar yürüten Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren insansız hava araçlarını (İHA), orman yangınlarıyla mücadelede de yoğun kullandı.

İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor
GÜNDEM
İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Bunlarla birlikte yangın bölgelerinde, 5 çıkarma gemisi, bir karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel görev aldı.

Orman yangınlarına karşı yeni dönem: İHA evine kadar takip etti
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Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz’da, orman yangınlarının erken tespit edilmesi için kullandığı İHA ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide ateş yakıldığını belirledi.
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İHA'nın, Hatay'daki Yangın Kontrol Merkezi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Yangın Kontrol Merkezi’ne ilettiği görüntüde vatandaşın arazide geniş bir alanda kuru otları tutuşturduğu görüldü.
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Şans eseri alevler hemen bitişikteki ormana sıçramazken, vatandaş ise kamyonete binerek bölgeden ayrıldı. İHA ile vatandaşı havadan anbean takip edilerek evi tespit edildi.
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İHA'nın gönderdiği konum ile jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese gitti. İsmi açıklanmayan vatandaş ile yapılan görüşmede ateş yakılan arazinin kendi mülkü olduğu belirlendi. Vatandaşa ceza yaptırımı uygulanmazken, orman yangınlarına karşı uyarıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı’nı ilk kez geçen yıl orman yangınlarında kullanmaya başladı.
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Geçen yıl sadece İzmir'de 1 olan İHA sayısı, bu yıl 4'e yükseltildi. Bu sene alınan 3 İHA; Adana, Antalya ve Muğla bölgesinde kullanılıyor.
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Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne çıkan İHA'larla geç saatlere kadar ormanlık alanlar izleniyor.
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İHA'ların sorumluluk bölgelerinden canlı aktardığı görüntüler, yangın kontrol merkezlerindeki görevliler tarafından anbean izleniyor. Duman ve ısı farklılığını anlık tespit eden İHA'lar sayesinde yangınlara kısa sürede müdahale edilebiliyor. Marmaris'te geçen günlerde çıkan orman yangını İHA tarafından 57 kilometre uzaklıktan tespit edilmişti.
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Orman yangınlarına karşı yeni dönem: İHA evine kadar takip etti
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı (İHA) ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide kuru otları yakan kişiyi tespit edip, evine kadar takip etti. Eve giden jandarma ekipleri, ot yakılan alanın vatandaşın kendisine ait olduğunu belirledi.

Göktürk uydularından anlık görüntü

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı uydular tarafından çekilen görüntüler, yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildi, görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı.

Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi
GÜNDEM
Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler, yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.

İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.
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Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.
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İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.
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Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.
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Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.
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Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
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Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı.
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Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.
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Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.


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